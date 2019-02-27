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Водителей в Украине ждет подорожание автогаза: озвучен прогноз на весну

Сегодня, 09:38

Цены на этот вид топлива привязаны к сезону, объяснил эксперт

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Водителей в Украине ждет подорожание автогаза: озвучен прогноз на весну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63d/edf/5c763dedf02b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63d/edf/5c763dedf02b4.jpg Авто Цены на этот вид топлива привязаны к сезону, объяснил эксперт

На фоне укрепления гривни и падения курса доллара, а также небольших колебаний цен на нефть в мире эксперты топливного рынка обещают, что в марте цены на бензин и дизтопливо в Украине меняться не должны. А вот автогаз подорожает.

Так, по данным консалтинговой группы "А-95". За февраль автогаз подешевел почти на гривню. Но вскоре подорожает, так как с началом весны цена на него традиционно растет. По словам директора "А-95" Сергея Куюна, газ сейчас недооценен и должен стоить около 13 грн/л, или примерно вдвое дешевле бензина.

"Цены на этот вид топлива очень подвержены сезонности, поэтому в марте возможен небольшой рост цен на автогаз, в среднем на 50 коп./л, а основное подорожание начнется уже в апреле, когда вырастет спрос, — спрогнозировал Куюн. — А вот объективных предпосылок для роста цен на бензин и дизтопливо в марте нет".

Напомним, в Нацбанке прогнозируют, что бензин в Украине будет дорожать. В НБУ подсчитали, что цены на топливо в Украине продолжат расти на 4-5% в год, если не изменится акцизная политика. А по итогам 2018 году топливо вошло в ТОП самых подорожавших товаров:

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Подробнее о прогнозах на март читайте на сайте "Сегодня" в материале "Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной".

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Тег цены, топливо, АЗС, заправки, сжиженный газ, автогаз

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Сегодня

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