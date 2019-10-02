Водителей в Украине обязали включать фары днем

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Ежедневно в Украине происходят сотни дорожно-транспортных происшествий. Чтобы увеличить безопасность движения в осеннюю и зимнюю погоду с 1 октября на дорогах страны все водители вне пределов населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Делать это нужно даже днем – независимо от погоды и степени видимости.

В Нацполиции напоминают: норма об обязательном ближнем свете за городом в любое время суток действует до 1 мая. А нарушение предусматривает штраф 425 гривен.

"Чтобы добавить безопасности, видимости автомобилю во время сложных погодных условий, принята такая законодательная норма относительно включения ближнего света фар или дневных ходовых огней", – говорит замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Популярный автоблогер и опытный водитель Евгений Муджири всегда включает фары "на автомате", как только садится в машину. Все – ради безопасного передвижения.

"И пока я куда-то не приехал, я фары не выключаю. <...> Световой день становиться меньше, сумерки наступают раньше, лучше обозначить себя на дороге любым доступным способом. Это для своей же безопасности, чтобы тебя было лучше видно на дороге, включаешь свет", – говорит Муджири.

Пешеходы тоже поддерживают включение фар днем за городом. Говорят, что так будут лучше видеть автомобиль, даже если водитель не замечает их на пешеходном переходе.

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Съемочная группа "Сегодня" в первый день работы "зимних" правил отправилась за город – на Житомирскую трассу, чтобы вместе с полицией проверить, как ведут себя водители. Патрульные сразу же останавливают автолюбителя, который едет без ближнего света. Мужчина говорит, что забыл о требовании ПДД.

Час наблюдения показал: большинство водителей все же включают фары за гордом, но около 20% пренебрегают правилом, и заметить их на дороге будет сложно.

Напомним, ранее в полиции также предупреждали, что на дорогах Украины увеличилось количество устройств для измерения скорости TruCam.

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