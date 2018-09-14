Volvo представила электрический тягач будущего

Сегодня, 05:43

Беспилотник под названием Vera совместим с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами


Volvo Trucks

Volvo Trucks

Volvo Trucks

Компания Volvo Trucks представила автономный электрический тягач Vera, совместимый с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами. Беспилотник, подключенный к облачному сервису, способен постоянно анализировать дорожную ситуацию и определять свое местоположение с точностью до нескольких сантиметров.

Подобные тягачи Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами, расположенными недалеко друг от друга. Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.

Ранее компания Volvo Construction Equipment, так же как и Volvo Trucks входящая в состав Volvo Group, запустила пилотный проект по использованию автономных самосвалов на территории карьера Викан-Кросс вблизи Гетеборга.

Накануне Volvo показала загадочный прототип с "плавником" и светодиодными "усиками". Концепт-кар может стать новым беспилотником шведской марки.

Также мы писали, что житель Швеции оснастил малолитражку Volvo PV544 образца 1960 года дизельным двигателем от военного мостоукладчикаДля этого Виктор Йонсон растянул шасси почти на шесть метров и поставил на него подвеску от тяжелого пикапа General Motors.

Ранее компания Volvo официально представила свой самый маленький кроссовер – XC40, который в модельном ряду шведского автопроизводителя расположится на ступень ниже XC60 и поборется за покупателей с BMW X1 и Audi Q3.
грузовики, беспилотник, электромобиль, электрокар, тягач

Вы сейчас просматриваете новость "Volvo представила электрический тягач будущего". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Мотор

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Mercedes-Benz показал "общительный" беспилотный фургон-транформер

11 Сентября, 05:58

Прототип Vision Urbanetic оснастили взаимозаменяемыми грузовым и пассажирским модулями

Авто

Volvo показала электрический беспилотник без руля и с защитным одеялом: фото

6 Сентября, 06:43

Шведская марка представила автономный концепт-кар 360c
Загрузка...

Авто

Mercedes-Benz показал первый серийный электромобиль

5 Сентября, 04:58

Новинка оснащена двумя электромоторами – по одному на передней и задней оси

Авто

Tesla Model 3. Фото: Carlquinn / Wikipedia

У Илона Маска снова возникли трудности с выпуском Tesla Model 3

3 Сентября, 09:47

Модель "бюджетного" электромобиля уже стала хронической проблемой для компании
Загрузка...