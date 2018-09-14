Volvo представила электрический тягач будущего

Беспилотник под названием Vera совместим с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами

Компания Volvo Trucks представила автономный электрический тягач Vera, совместимый с имеющейся инфраструктурой и грузовыми платформами. Беспилотник, подключенный к облачному сервису, способен постоянно анализировать дорожную ситуацию и определять свое местоположение с точностью до нескольких сантиметров.

Подобные тягачи Volvo предлагает использовать на регулярных рейсах между логистическими центрами, расположенными недалеко друг от друга. Преимуществами беспилотных тягачей называются большая грузоподъемность и низкий уровень шума, что позволит осуществлять перевозки даже ночью.

Подключенные к единому облачному сервису, грузовики Volvo Vera могут передавать в транспортный центр информацию о скорости, местоположении, времени доставки груза и уровне зарядки батареи. Исходя из этого можно более точно контролировать движение грузов и минимизировать объемы резервных запасов товаров.

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