В Одессе нашли раритетный лимузин экс-президента Украины: фото

Лимузин Volvo 960 Royal также обслуживал международные делегации, но в последнее время стоит в гараже

В автопарке Одесского облсовета хранится редкий Volvo. Это лимузин, построенный на базе топовой версии Royal седана 960. В 1990 годах автомобилем во время рабочих поездок пользовался президент Украины Леонид Кучма.

По словам председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанского, лимузин Volvo 960 Royal также обслуживал международные делегации, но в последнее время стоит в гараже. Пробег автомобиля составляет всего 22 тысячи километров.

Под капотом лимузина, постройкой которого занималось специальное подразделение KSO (Knocked Down & Special Vehicles Operations), установлен 2,9-литровый "атмосферник" мощностью 204 лошадиные силы. Коробка — четырехдиапазонный "автомат" с тремя режимами работы: спортивным, зимним и экономичным. С места до "сотни" лимузин разгоняется за 9,7 секунды.

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