"Война" за акцизы: решение Рады не устроило владельцев "евроблях" и попало под критику экспертов

Специалисты считают, что для некоторых автовладельцев растаможка станет еще дороже, чем была

Льготы, которые прописала Верховная Рада в законопроектах о растаможке автомобилей на иностранных номерах, не устраивают автоэкспертов и владельцев так называемых "евроблях".

Законопроект № 8487 изменяет формулу вычисления акциза. Во время обсуждения документа в зале парламента глава профильного комитета Нина Южанина утверждала, что ставки акциза раньше достигали 10 тысяч евро, а теперь будут уменьшены.

Однако ряд депутатов и некоторые эксперты не соглашаются с этим утверждением. Они отмечают: формула расчета акциза учитывает не только объем двигателя, но и возраст авто, который для "евроблях" составляет в среднем 10-12 лет. Каждый год, прошедший с момента выпуска машины в разы увеличивает размер акциза. Для новых автомобилей применяется коэффициент 1, для двухлетних – 2 и так далее.

Таким образом, если взять среднюю "бляху", то реальный акциз окажется минимум в 10 раз больше базовой ставки. А базовые ставки таковы:

для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро; от 3000 куб. см – 100 евро;

для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Как считает соучредитель общественного объединения "Доступное авто" Михаил Катрук, для многих авто ставки окажутся даже выше, чем были до принятия законопроекта.

"Я вижу, что на те автомобили, которые в среднем пригоняют для личного пользования, акциз по новой модели увеличивается. Здесь снижение на автомобиле до 4-5 лет, а таких мало. У нас люди пригоняют автомобили старше пяти лет. Если взглянуть на статистику того, что гнали, это автомобили 2010, 2011 и 2012 годов. Для них, соответственно, акциз станет больше, чем он есть сейчас", – рассказал Катрук сайту "Сегодня".

Парламентарии, в свою очередь, напоминают, что для самых сознательных "бляхеров", которые растаможат авто в первые 90 дней действия закона, будет "работать" скидка 50%. Таким образом, даже для владельцев старых авто ставка акциза на этот период снизится.

Но в объединении "АвтоЕвроСила" спорят и с этим утверждением. Как рассказал UBR глава организации Олег Ярошевич, за такой короткий срок все желающие "бляхеры" просто не смогут пройти процедуру. Тем более, что ее порядок так и не утвержден – им должна заняться не Рада, а Кабмин.

"По ставке акциза 0,5 за месяц успеют растаможить свои автомобили не более 5% владельцев еврономеров. Чтобы успели все — нужно чтобы каждую минуту растамаживалось 4 автомобиля. Это просто нереально", – считает Ярошевич.

Еще радикальнее к вопросу подходит юрист Дмитрий Марцонь. Он уверен, что б/у автомобили вообще не должны облагаться акцизами.

"Акциз – мы не понимали, зачем он нужен для вторичных автомобилей. Такой автомобиль – неподакцизный товар. По факту: НДС под вопросом и пошлина 10 % – это то, что вводят для защиты рынка", – отметил юрист в комментарии сайту "Сегодня".

Также специалисты напоминают, что, кроме акциза, при растаможке авто нужно заплатить ввозную пошлину и НДС. Ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля (для машины из ЕС – 5-7,3%). НДС – еще 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Сейчас "евробляхеры" планируют обратиться к президенту с просьбой наложить вето на принятые в Раде законы о "евробляхах".

Ранее генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам.