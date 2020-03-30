Возвращение писем счастья: за какую скорость будут штрафовать

В МВД разъяснили, что именно будет считаться нарушением скоростного режима в городах и не только

Украинским водителям придется более внимательно следить за стрелкой спидометра, ведь за превышение скорости теперь можно получить "письмо счастья". МВД объявило о начале переходного периода, после которого вовсю заработает видеофиксация нарушений ПДД на украинских дорогах.

Согласно ПДД, в населенных пунктах сейчас нельзя ездить быстрее 50 км/ч, вне населенных пунктов – быстрее 90 км/ч. Если на дороге есть разделительная полоса, можно ехать не более чем 110 км/ч, на автомагистралях – не более 130 км/ч. Но на самом деле все чуть сложнее.

Как разъяснили в МВД, нарушением скоростного режима в городах будет считаться езда со скоростью более 73 км/ч. 50 + 20 + 3 км/ч = 73 км/ч, где 3 км/ч – это специально заложенная погрешность в работе прибора). А 20 км/ч – это так называемые водителями "бонусные" километры, после превышения которых согласно ст. 122 ч. 1 Админкодекса может быть наложен штраф.

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Соответственно, для автодорог это 113 км/ч, при наличии на них разделительной полосы – 133 км/ч, на автомагистралях, коих в Украине аж одна – от Киева до Борисполя (36 км) – 153 км/ч. Также в Киеве есть дороги, где с 1 апреля до 1 ноября разрешенная скорость движения не 50, а 80 км/ч. То есть скорость движения, за которую не штрафуют, там составляет 103 км/ч. Это, например, проспект Бажана, Столичное и Набережное шоссе.

Подробнее о том, как внедряют видеофиксацию нарушений правил дорожного движения в Украине, читайте в материале: Письма счастья возвращаются: как не попасть "под прицел" видеокамер

Впрочем, к правилам поведения на дорогах легкомысленно относятся не только водители, но и пешеходы:

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