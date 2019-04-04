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Впервые за два года Tesla снизила поставки авто

Сегодня, 10:34

Производство электрокаров в квартальном выражении тоже упало

Фото: REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos
Фото: REUTERS/Lefteris Karagiannopoulos.
Впервые за два года Tesla снизила поставки авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5b3/69a/5ca5b369a3034.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5b3/69a/5ca5b369a3034.jpg Авто Производство электрокаров в квартальном выражении тоже упало

Основанная Илоном Маском компания Tesla обнародовал данные об объемах производства и поставках автомобилей по итогам первого квартала 2019 года. Информацию из финансового отчета Tesla приводит The Verge.

Так, за первый квартал 2019 года Tesla произвела 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 Model S и X. Эти показатели вдвое выше, чем за первый квартал 2018 года. Но по сравнению с предыдущим кварталом (четвертым 2018 года), производство авто уменьшилось на 9 455 автомобилей, или на 10,9%.

Поставки автомобилей Tesla за первый квартал-2019 составили 63 000 машин: 50 900 Model 3 и 12 100 Model S и X. Это на 110% больше, чем за аналогичный период годом ранее, но на 31% меньше по сравнению с прошлым кварталом. Снижение в квартальном выражении зафиксировано впервые за два года.

Впрочем, из-за некоторых проблем (каких, не указано) к 21 марта компания сумела доставить только половину от общего числа поставленных за весь квартала автомобилей. Еще около 10 600 автомобилей по всему миру на конец квартала находились в пути к клиентам по всему миру.

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"Отмечая, что фактические объемы поставок оказались ниже планового значения, а также учитывая недавние изменения в ценовой политике, компания ясно дает понять, что по итогам этого квартала чистой прибыли она не ждет. Впрочем, Илон Маск предупреждал об этом еще в начале прошлого месяца, когда анонсировал открытие предзаказов на самую доступную Model 3 за 35 тыс. долларов, поставки которой задерживаются", – отмечает издание.

При этом производитель подчеркивает, что несмотря на эти временные трудности, ему удалось завершить квартал с достаточным объемом денежных средств на банковском счете. Точная сумма станет известна только после публикации полного финансового отчета. 

Напомним, ранее стало известно, что Tesla поднимает цены на электромобили. По всему миру стоимость самых дорогих электрокаров компании повысится примерно на 3%.

Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот  шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

Ранее некоторых поклонников Tesla разочаровало то, что новый кроссовер Model Y на 76% состоит из деталей Model 3, а потому не слишком отличается от нее по дизайну: 


Видео: Tech Insider

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Тег Tesla, электромобили, Илон Маск, автопроизводство

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