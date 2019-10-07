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За выходные в Украине упали цены на автогаз

7 октября, 15:20

Сжиженный газ подешевел на 10-30 копеек, подсчитали эксперты

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Эксперты уже предупредили украинцев о росте цен на бензинв октябре. При этом автогаз вновь дешевеет. Так, за выходные дни – с 5 по 7 октября – стоимость сжиженного газа (LPG) на АЗС снизилась на 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, проведенного консалтинговой компания UPECO.

В частности, в сетях нижнего ценового сегмента литр автогаза подешевел до 11,30-11,55 грн/л. АЗС среднего ценового сегмента предлагают LPG по 11,79-11,90 грн/л.

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Впрочем, по данным консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость автогаза 7 октября в Украине составляет 11,93 грн/л. Что касается бензина, то средняя цена А-92 составляет 27,71 грн/л, А-95 – 28,75 грн/л. А дизтопливо продают в среднем по 28,21 грн/л.

В тренде
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Фото: flickr.com
Данные: "А-95"

Читайте прогнозы рынка топлива на сайте "Сегодня" – Цены на горючее начали расти: чего ждать автовладельцам в октябре

Напомним, также новости "Сегодня" рассказывали о том, как украинцев дурят на АЗС:

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Источники: Сегодня , EnKorr

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