За выходные в Украине упали цены на автогаз

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Эксперты уже предупредили украинцев о росте цен на бензинв октябре. При этом автогаз вновь дешевеет. Так, за выходные дни – с 5 по 7 октября – стоимость сжиженного газа (LPG) на АЗС снизилась на 10-30 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга, проведенного консалтинговой компания UPECO.

В частности, в сетях нижнего ценового сегмента литр автогаза подешевел до 11,30-11,55 грн/л. АЗС среднего ценового сегмента предлагают LPG по 11,79-11,90 грн/л.

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Впрочем, по данным консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость автогаза 7 октября в Украине составляет 11,93 грн/л. Что касается бензина, то средняя цена А-92 составляет 27,71 грн/л, А-95 – 28,75 грн/л. А дизтопливо продают в среднем по 28,21 грн/л.

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Данные: "А-95"

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