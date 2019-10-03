Крепкая гривня не спасет: эксперт предупредил о подорожании бензина

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Несмотря на длительное укрепление гривни, курс доллара в Украине резко пошел в гору. Однако на рынке топлива в Украине сейчас наблюдаются две противоположные тенденции. Об этом сайту "Сегодня" рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, влияние разноплановых факторов нужно учитывать вместе.

"Стоимость нефтепродуктов выросла существенно. За последний месяц – плюс 4%. Укрепление гривни должно было привести к снижению стоимости горючего, но из-за роста цен на границе (а мы импортируем большинство нефтепродуктов) ценники на стелах остались на уровне, который сформировался в середине сентября. Если бы не внутренние проблемы, цены, может, и снизились бы, чтобы стимулировать спрос. Но проблемы с поставками остаются, и трейдеры их закладывают как риски в цену. Поэтому мы видим медленный рост, который, скорее всего продолжится в октябре", – резюмирует Рябцев.

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Напомним, в июле Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизтоплива из России. С августа за ввоз дизеля надо платить спецпошлину 3,75%, в октябре она вырастает до 4%. Поэтому трейдеры начали перестраивать поставки. Вместо трубопровода горючее к нам теперь поставляют морем.

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