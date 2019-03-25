Запорожский автозавод запустил производство нового автобуса

Автобус ЗАЗ делают в двух модификациях и оснастили двигателем, который соответствует нормам Евро-5

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Запорожский автозавод запустил производство нового автобуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4c0/b12/5c94c0b129e7a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4c0/b12/5c94c0b129e7a.jpg 2019-03-25T13:44:21+02:00 Авто Автобус ЗАЗ делают в двух модификациях и оснастили двигателем, который соответствует нормам Евро-5

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) запустил производство новой модели автобуса малого класса ЗАЗ А08. Новинка является продолжением модельного ряда автобусов, среди которых уже выпускается автобус малого класса ЗАЗ А07 и автобус среднего класса ЗАЗ А10. Об этом сообщила пресс-служба завода.

"Модель ЗАЗ А08 позволит в первую очередь удовлетворить спрос клиентов на технику, предусмотренную для эксплуатации на пригородных маршрутах, а также будет доступна и в школьной модификации", - сообщили в пресс-службе ЗАЗ.

Новый автобус построен на базе шасси Asia Star, но конструкция кузова стала результатом собственных разработок автопроизводителя. Автобус оснащен турбодизельным двигателем производителя силовых агрегатов Weichai рабочим объемом 3 л, мощностью 103/3000 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Двигатель соответствует экологическому стандарту Евро-5. Максимальная скорость автобуса – 90 километров в час.

Салон автобуса, в отделке которого использованы антивандальные материалы, позволяет перевозить 28 пассажиров, а общая вместимость салона составляет 43 пассажира. Также в качестве стандартного оборудования установлен автономный отопитель, а в качестве опции доступен кондиционер салона.

Отметим, что Запорожский автозавод возобновил производство автобусов в конце 2016 года – после почти годичного простоя. Если брать показатели 2018 года, то выпуск составлял несколько единиц в месяц. Кроме того, на Запорожском автозаводе начали выпуск корейских тракторов LS Mtron. Ожидается, что эти машины смогут конкурировать с популярными в Украине белорусскими тракторами.

При этом, как сообщалось, ЗАЗ в 2018 году получил больше миллиарда гривен прибыли.

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