Интервью с Антоном Геращенко: "Полицейские с электрошокерами должны будут получать разряд тока"

В первой части интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalk заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал о защите персональных данных, ослаблении карантина и открытии украинских границ на въезд и выезд. В продолжении интервью читайте о запуске системы видеофиксации нарушений ПДД, борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне, решении вопроса с незаконными стройками в Киеве и закупке электрошокеров для полиции.

- С карантином совпали масштабные пожары в Зоне отчуждения и Житомирской области. Это были самые масштабные пожары за последние 10 лет. Причина – это поджоги...

- Причина – давайте начнем с природы. Прошлая зима была самой бесснежной за много десятилетий. Земля была сухой. В марте и апреле не было дождей. То есть природа сама по себе создала условия для масштабных пожаров. 999 из 1000 случаев возгораний в лесу или на полях – это человеческая деятельность, которая бывает без злого умысла, особенно на с/х работах – выпалить траву, чтобы вскопать огород. Но потом, когда начинает что-то гореть, процесс становится неконтролируемым и с приусадебного участка огонь перебрасывается на пойму реки, потом на лес и т.д. Были случаи, когда задерживали лиц, которые поджигали траву. Кто-то для забавы, кто-то для с/х работ. Полиция изучает аналитику по разного рода передвижениям разных групп людей относительно возможных системных поджогов. Была информация, что есть мотивация у нечистых на руку представителей лесничеств поджигать лесную подстилку. Когда она выгорает, деревья остаются целыми, но такой лес актами списывается и возможен к продаже. Таким образом, если без пожара лесники, условно, могут продать тысячу кубов леса, а если какая-то часть леса списывается, как некондиция, то можно продать гораздо больше. Сейчас мы будем очень внимательно наблюдать, что будет происходить с лесными массивами, в которых проходил пожар, но сами по себе деревья остались целыми.

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- Вы присутствовали на тушении крупнейшего пожара в Чернобыльской зоне. Что можно предпринять, чтобы подобное не повторялось в будущем?

- После пожаров, на тушение которых было потрачено более 100 млн грн, ко мне обратился представитель компании, которая устанавливает тепловизоры. Замечу, что тепловизоры используются в Канаде для тушения пожаров. Так вот, на прошлой неделе в Чернобыле на высоте 100 м был установлен первый тепловизор. Это комплекс, который позволяет зафиксировать факт любого маленького возгорания на расстоянии до 10 км. Сейчас тепловизор тестируется. Если администрация зоны одобрит, будет поставлено еще несколько вышек с тепловизорами. Вся Чернобыльская зона будет прикрыта благодаря комплексам раннего предупреждения. Также я обратился к главе Госагентства лесных ресурсов с предложением разместить комплексы тепловизионного и оптического контроля по всей территории Украины. Это позволит предупреждать пожары в лесах автоматически. Таким образом, мы бы сэкономили огромное количество средств. Мы тратим сотни миллионов гривен на тушение, задействуем самолеты, пожарные наряды со всей страны. Стоимость комплекса – несколько десятков тысяч евро, но это ничто по сравнению с затратами на тушение пожаров.

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- Запуск системы видеофиксации ПДД отложили, хотя "письма счастья" водители должны были получать уже с 1 мая. Когда все заработает?

- Планируется запуск 1 июня. Отсрочка была по причине вспышки коронавирусной инфекции на одном из предприятий (полиграфкомбинат "Украина". – Авт.), которое должно было обеспечивать печать "писем счастья". Плюс зал, в котором находится одновременно около 20 полицейских на небезопасном друг от друга расстоянии, это тоже могло привести к тому, что один заболевший инспектор полиции мог заразить всех остальных. Поэтому мы решили на месяц отложить запуск этой системы. Она обязательно заработает.

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На начальном этапе в этой системе заработает 50 видеокамер, поставленных в Киеве и вокруг столицы на трассах. Они будут фиксировать факт превышения скорости. В случае фиксации превышения скорости по номерам установят собственника автомобиля и ему отправят письмо, в котором будет указано время, место правонарушения и даже код, по которому человек может зайти в интернет и посмотреть момент нарушения. Далее, если собственник автомобиля был за рулем, он платит штраф 255 грн. Если же он дал свою машину покататься кому-то, то может позвонить человеку, который был в этот день за рулем и попросить его заплатить штраф. В таком случае админпротокол будет составляться на лицо, которое было за рулем.

Такие системы работают во всех цивилизованных странах. Их задача – не сбор денег в бюджет, а чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз. Все камеры по закону устанавливаются с обязательным предупредительным знаком. Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому что наша задача – это не сбить побольше штрафов, а, чтобы люди знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди…Кстати, все камеры поставлены в наиболее аварийно-опасных местах, где гибли и травмировались люди, чтобы водитель, зная, что там камера, притормаживал и сбрасывал скорость. В перспективе система рассчитана технически до 6 тыс. камер. Думаю, что такое количество не понадобится. В этом году будем запускать еще 220 камер для установки на автотрассах Украины. Мы будем предлагать мэрам городов, чтобы они поступили ответственно, как Виталий Кличко, закупать камеры и устанавливать на территории своих городов за счет мэрии по согласованию с полицией, которая будет предоставлять информацию об аварийно-опасных участках. На первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. В целом они должны сделать наши дороги более безопасными. Сейчас на улицах Украины гибнет примерно 3300 людей в год, травмируется около 30 тыс., 5-6 тыс. человек становятся инвалидами.

- Больше, чем от коронавируса…

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- Мы ставим себе целью за 5 лет сократить гибель людей в два раза. В Осло в прошлом году на 500-тысячный город погиб всего один человек. В Киеве погибло порядка 90-100 человек. Сегодня в ВР находится на согласовании 4 законопроекта, подготовленных народными депутатами вместе с МВД. Один из этих законопроектов касается светоотражающих элементов. Светоотражающие ленточки в Польше раздаются бесплатно, чтобы люди носили их в ночное время суток.

- Особенно на трассе.

- Этот законопроект я разрабатывал, будучи депутатом, когда увидел ужасную новость. В 2017 году женщина переходила трассу Киев-Чернигов, вела за руку шестилетнего ребенка и в коляске везла годовалую дочь. Водитель просто не заметил ее, потому что она переходила в неположенном месте. Погибли все трое, а отец ждал на противоположной стороне. Женщина могла перейти в ста метрах, где был освещенный пешеходный переход, но решила сократить путь и погибла со своими детьми. А водителя судят за то, что его действия привели к гибели трех человек. Но если бы на этой женщине и детях были светоотражающие ленты, они бы все остались живы. Поэтому один из законопроектов вводит ответственность за нахождение без светоотражающих лент за пределами населенных пунктов в ночное время суток. Еще один законопроект касается введения ответственности за то, что водитель, остановив свою машину для каких-то технических моментов, не надевает светоотражающий жилет. Также есть очень большой закон, которым вводятся серьезные меры ответственности и уточняются многие нюансы. Надеемся, этот комплект законов в этом году будет принят ВР.

- На это лето все массовые мероприятия, концерты и т.д. отменены. А как насчет местных выборов этой осенью? Полицией уже прорабатываются сценарии, как их провести, если будет очередная вспышка коронавируса?

- Вернемся к вопросу, кто командует карантином? Минздрав. Они анализируют всемирный опыт, статистику заболеваемости. Если одновременно будет болеть 10-15 тыс. человек на всю Украину, я не вижу проблемы. Мы можем обеспечить, чтобы на выборы граждане приходили в масках, выдавались одноразовые перчатки. Время подготовиться есть. Переносить местные выборы нельзя – это неконституционно и неправильно. И нельзя в данном случае прикрываться карантином. В Польше, к примеру, внесли изменения в законодательство, и ввели электронную систему голосования, чтобы люди через компьютер получали уникальный код. Поскольку система "Дія" позволяет точно идентифицировать человека, то следующим этапом может быть, в том числе, электронное голосование. Пожалуйста, давайте использовать электронные технологии. В Эстонии уже лет 10 эта система есть.

- Вы работаете в этом направлении?

- Это вопрос к Министерству цифровой трансформации.

- Слышала, что МВД берется за проблему незаконных строек Войцеховского. Признаться, у меня квартира в таком доме. Правда, нам повезло больше, дом сдан в эксплуатацию, но есть проблемы с подключением к сетям. Однако другие вкладчики остались у разбитого корыта.

- По всей Украине есть огромное количество случаев, когда непорядочные застройщики в погоне за наживой строили финансовые пирамиды, собирали деньги у граждан и строили дома. Потом, когда начинался экономический кризис или что-то шло не так, они эти дома бросали и десятки тысяч семей не получили доступа к жилью. В первую очередь это вопрос несовершенства нашего строительного законодательства. Необходимо запретить безнаказанно собирать деньги у людей, выдавая им в обмен фантики, не дающие никаких прав. В нашей стране, к сожалению, не существует, в отличие от Америки, накопительной системы уголовного наказания. В США любой застройщик, обманувший 10-100 человек, получал бы пожизненное заключение. А избежание пожизненного заключения приводило бы к его желанию достроить эти дома любой ценой.

- То есть нам нужно менять законодательство.

- Да, в нашей стране более крупное правонарушение и его срок поглощает более мелкое. Человек может обмануть 10 тыс. человек, а получить все равно один срок. В Америке не так. Обманул 10 тыс. человек, за каждого по 5 лет, получил 5 тыс. лет, сидишь навсегда там и лишаешься возможности пользоваться результатами награбленного. Это глобальные вопросы. Для этого нужно серьезно менять законодательство. Вторая часть вопроса – сейчас по поручению министра внутренних дел Арсена Авакова я вместе с киевским городским головой и его командой работаю над тем, чтобы был создан штаб по достройке недостроенных объектов в Киеве, а его опыт был перенят и в других регионах, где есть такие случаи. В основном, конечно, это касается Киева, потому что здесь была большая жажда наживы, большое количество пирамид и очень много юридических вопросов, когда дом брошен на полпути. Кто должен браться за его достройку? Здесь нужно принимать законодательство, которое бы давало право обманутым вкладчикам создавать кооперативы и получать юридически право на достройку таких домов, потому что иногда застройщика нет вообще, он убежал и где-то прячется за границей. Есть застройщики, по которым есть уголовные дела, им предъявлены подозрения, они находятся под залогом и идет суд. Но он ничего не делает, чтобы достроить дом. Стоит много юридических, технических и финансовых вопросов, и все их предстоит решить.

- То есть вместе с мэрией вы будете помогать обманутым вкладчикам…

- Мы в процессе. У нас есть стройки, которые находятся под арестом в полиции. Мы будем помогать мэрии Киева определять реестр потерпевших лиц, связанных лиц, которые на самом деле являются представителями нерадивых застройщиков и должны нести минимум финансовую ответственность и не получать недвижимость, поскольку организаторы незаконных строек создали эту проблему для людей. Мы бы очень хотели, чтобы все люди получили жилье. Но это будет непростой путь. В первую очередь, нужно начинать с того, чтобы у нас нельзя было обманывать людей.

- Что нового в работе полиции появится в ближайшее время? Возможно, будет новое вооружение, новые технологии?

- В прошлом году мы получили согласие на использование системы электрошокеров. Сейчас выделены деньги, закупаем электрошокеры. У украинской полиции будет возможность их использовать. Добавлю, что электрошокер – гораздо щадящий метод остановки правонарушителя, чем использование дубинки. В момент, когда человек сопротивляется полицейскому, последний, сам того не желая нанести травму, может попасть в те места, удар по которым приносит излишние страдания. Мы надеемся на то, что в этом году первая партия электрошокеров поступит в полицию. Возможно, это произойдет осенью. Цена электрошокера – порядка $2300. По-хорошему, у каждого наряда полиции должно быть такое спецсредство. Также принято решение, что все полицейские, которые будут допущены к работе с электрошокерами, должны будут получить разряд тока сами, чтобы узнать, насколько это больно. Делается это также для того, чтобы полицейские применяли электрошокер в тех случаях, когда это обоснованно.

- Дело об убийстве Павла Шеремета. Будут ли новые подозреваемые? Когда дело передадут в суд?

- Мы считаем, что у полиции было достаточно оснований предъявить подозрения тем лицам, которых мы подозреваем в разведке на месте подкладки бомбы. Задержанных лиц мы считаем лишь исполнителями. Организаторы пока не найдены. Задержанные отказываются сотрудничать со следствием. Они не дают никаких показаний, отказались от прохождения полиграфа. Если они такие честные, то у них была возможность доказать это на полиграфе. Но мы не можем критиковать – это их право. Далее дело будет готовиться к передаче в суд до конца первого полугодия. На момент предъявления подозрения у нас было достаточно доказательств, в том числе экспертиз походки, очень странного трафика мобильных телефонов, очень странного стечения многих фактов. Подозрение было согласовано с прокуратурой. Дело будет в суде, суд под контролем СМИ вынесет свое решение.

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