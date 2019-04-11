Адвокаты Карлоса Гона рассчитывают на показания его жены

Кэрол Гон спешно улетела из Японии после ареста супруга

Карлос Гон. Фото: AFP

Показания, которые дала в окружном суде Токио супруга повторно арестованного экс-главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, помогут доказать его невиновность. Такую уверенность высказал адвокат Гона Дзюнъитиро Хиронака, присутствовавший на допросе Кэрол Гон, жены обвиняемого.

"[Мы] действовали добросовестно. Я уверен, что это поможет доказать невиновность господина Гона", — цитирует его агентство Киодо. Дополнительных подробностей прошедшего допроса юрист приводить не стал.

Кэрол Гон в среду, 10 апреля, вернулась обратно в Японию из Франции, куда вылетела в срочном порядке после повторного ареста ее мужа 4 апреля. В тот день она находилась вместе с ним в токийской квартире. Прокуратура изъяла у нее мобильный телефон и ливанский паспорт, однако Кэрол Гон в итоге смогла покинуть Японию по своему американскому паспорту. В интервью французским СМИ она объяснила свой шаг необходимостью поработать над делом своего мужа, чтобы помочь ему.

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Напомним, прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно 5 млн долларов). 11 января Гону также было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением. В начале марта адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.

4 апреля Карлос Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям – через месяц после того, как был освобожден под залог. Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.

После этого Карлос Гон в видеообращении заявил о заговоре:

(c) 2019 Thomson Reuters

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