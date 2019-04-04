Экс-глава Nissan вновь арестован в Токио по новому делу

Токийская прокуратура намерена выдвинуть против Гона новые обвинения в финансовых махинациях

Фото: AFP

Экс-глава Nissan вновь арестован в Токио по новому делу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/50b/b9c/5c450bb9c5bf8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/50b/b9c/5c450bb9c5bf8.jpg 2019-04-04T02:24:00+03:00 Бизнес Токийская прокуратура намерена выдвинуть против Гона новые обвинения в финансовых махинациях

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi ("Рено — Ниссан — Мицубиси") Карлос Гон, отпущенный ранее под залог, вновь помещен под стражу в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях. Об этом сообщил в четверг телеканал Эн-эйч-кей.

Утром в квартиру Гона в центре японской столицы пришли представители токийской прокуратуры и вывезли его оттуда на автомобиле. После этого он был доставлен в прокуратуру для проведения процедуры ареста. Это уже четвертый ордер на арест, выданный в отношении Гона. Для японской системы правосудия не характерен повторный арест подозреваемого после того, как он уже был отпущен под залог.

Токийская прокуратура намерена выдвинуть против Гона новые обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении доверием. Согласно предварительному расследованию, сумма в размере 32 млн долларов поступила представителю концерна в Омане из подконтрольного Гону "президентского фонда". При этом часть средств была переведена через фиктивную компанию и, предположительно, была задействована для покупки яхты, которой пользовались Гон и его семья.

Ранее в среду Гон в своем "Твиттере" написал, что хочет провести пресс-конференцию 11 апреля и рассказать всю правду о ситуации вокруг него. На свободе он провел менее месяца.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018 года. Их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

10 декабря 2018 года Гон и Келли, уже находясь в заключении, были повторно арестованы - по новому подозрению в том, что также скрыли вознаграждение в размере 4,2 млрд иен (37 млн долларов), выделенное Гону в период 2015–2017 гг.

Между тем, Келли 25 декабря был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов) и будет ожидать в Японии суда. При этом Гон попросил также освободить его под залог и пообещал, что будет ежедневно докладывать прокурорам и носить электронный браслет. Однако Гону в этом было дважды отказано.

В текущем году, после того как у Гона появился новый адвокат, защита решила подать еще один запрос об освобождении. В результате 6 марта Гон был освобожден из Токийской тюрьмы, где провел 108 дней, под залог в 9 млн долларов. Суд над ним должен начаться осенью этого года.

Видео: NHK

В Nissan вменяемые Гону нарушения признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

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