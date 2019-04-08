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Акционеры Nissan приняли решение по скандальному Карлосу Гону

Сегодня, 10:47

Несколько тысяч владельцев акций компании созвали внеочередное собрание

Карлос Гон
Карлос Гон. Фото: AFP
Акционеры Nissan приняли решение по скандальному Карлосу Гону //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/afb/1a3/5caafb1a355a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/afb/1a3/5caafb1a355a4.jpg Бизнес Несколько тысяч владельцев акций компании созвали внеочередное собрание

Акционеры Nissan одобрили решение об исключении из состава совета директоров экс-главы этой компании Карлоса Гона, чей повторный арест признан законным. Также из совета директоров может быть исключен Грег Келли, которого подозревают в сговоре с Гоном, сообщило агентство Associated Press.

Решение по Гону было принято на внеочередном собрании акционеров: более 4 тысяч владельцев акций компании собрались на трехдневное заседание в одном из отелей Токио, чтобы принять ряд решений на фоне ареста экс-главы компании.

На том же заседании акционеры поддержали кандидатуру председателя совета директоров партнерской компании Renault SA Жан-Доминика Сенара, который займет место Гона во главе совета директоров Nissan.

Напомним, прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно 5 млн долларов). 11 января Гону также было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением.

В начале марта адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.


Видео: NHK

4 апреля Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям – через месяц после того, как был освобожден под залог. Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.

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Тег арест, Nissan, акционеры, Карлос Гон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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