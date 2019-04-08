Акционеры Nissan приняли решение по скандальному Карлосу Гону
Несколько тысяч владельцев акций компании созвали внеочередное собрание
Акционеры Nissan одобрили решение об исключении из состава совета директоров экс-главы этой компании Карлоса Гона, чей повторный арест признан законным. Также из совета директоров может быть исключен Грег Келли, которого подозревают в сговоре с Гоном, сообщило агентство Associated Press.
Решение по Гону было принято на внеочередном собрании акционеров: более 4 тысяч владельцев акций компании собрались на трехдневное заседание в одном из отелей Токио, чтобы принять ряд решений на фоне ареста экс-главы компании.
На том же заседании акционеры поддержали кандидатуру председателя совета директоров партнерской компании Renault SA Жан-Доминика Сенара, который займет место Гона во главе совета директоров Nissan.
Напомним, прокуроры обвиняют экс-главу Nissan в присвоении около 563 млн йен (примерно 5 млн долларов). 11 января Гону также было предъявлено обвинение в нарушении закона о финансовых сделках и закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением.
В начале марта адвокат добился его освобождения под залог и подписку о невыезде.
4 апреля Гон был вновь заключен под стражу по этим обвинениям – через месяц после того, как был освобожден под залог. Согласно источникам японского издания The Mainichi, новое задержание связано с возможным использованием части из 3,5 млрд йен, выплаченных оманскому дистрибьютору с 2012 года, в качестве стимулов для продаж.
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