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Новый арест скандального экс-главы Nissan признали законным

Сегодня, 10:21

Защита Гона решила оспаривать решение суда по очередным обвинениям

Карлос Гон
Карлос Гон. Фото: AFP
Новый арест скандального экс-главы Nissan признали законным //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2a3/efd/5c52a3efd0828.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2a3/efd/5c52a3efd0828.jpg Бизнес Защита Гона решила оспаривать решение суда по очередным обвинениям

Окружной суд Токио подтвердил правомерность нового ареста бывшего главы автомобильного альянса Renault – Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона. В решении суда отмечается, что арест Гона по подозрению в нарушении закона о ведении корпоративной деятельности продлится по крайней мере до 14 апреля.

До этого момента столичная прокуратура должна будет выдвинуть Гону официальные обвинения или оформить запрос на продление ареста без их предъявления.

Защита Гона подаст апелляцию по вынесенному решению. Об этом заявил глава группы адвокатов задержанного Дзюнъитиро Хиронака.

"Решение о новом аресте после того, как суд одобрил выход под залог и признал, что никакой угрозы того, что улики по делу могут быть уничтожены, нет, – совершенно неприемлемо", – цитирует его агентство Kyodo.

Хиронака подчеркнул, что апелляция на решение Токийского окружного суда будет подана уже в пятницу, 5 апреля.

Напомним, Карлос Гон и один из его ближайших соратников Грег Келли были помещены в Токийскую тюрьму 19 ноября 2018 года. Их арестовали по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Речь шла о том, что Гон мог при содействии Келли скрыть подлинные размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan в период 2010–2015 гг. По данным следствия, задекларирована была только половина из выделенных ему примерно 10 млрд иен (почти 89 млн долларов).

В Nissan вменяемые Гону нарушения признали. Внутреннее расследование показало, что начальник годами преуменьшал размер денежных выплат и расходовал средства компании в собственных целях.

Келли 25 декабря 2018 года был освобожден из заключения под залог в размере 70 млн иен (около 636 тыс. долларов). А в 2019 году, после того как у Гона появился новый адвокат, защита решила подать еще один запрос об освобождении. В результате 6 марта Гон был освобожден из Токийской тюрьмы, где провел 108 дней, под залог в 9 млн долларов. 


Видео: NHK

При этом в начале апреля-2019 Карлос Гон был вновь помещен под стражу в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях. 

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Тег суд, арест, Nissan, Mitsubishi, окружной суд, Карлос Гон

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Источник:

ТАСС

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