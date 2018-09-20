Amazon в Европе попал под расследование

Регулирующие органы Евросоюза проверяют деятельность онлайн-ритейлера Amazon. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Американскую компанию подозревают в том, что она использует размещенные на ее сайте данные продавцов так, что это препятствует конкуренции, сообщает Reuters.

По словам Вестагер, проблема заключается в том, что Amazon, размещая на своем сайте информацию продавцов, в то же время конкурирует с теми же ритейлерами. В регуляторе полагают, что компания может использовать данные других продавцов для собственных продаж.

"Мы собираем информацию по этому поводу", – заявила Вестагер и добавила, что в рамках работы регулирующие органы ЕС опросят участников рынка, чтобы "полностью разобраться в этом вопросе".

Пока, по словам еврокомиссара, речь идет о неофициальной проверке.

"Официально дело мы не открыли. Мы пытаемся убедиться (совершает ли нарушения Amazon) и получить полную картину", – отметила Вестагер.

Напомним, ранее Amazon начал масштабное внутреннее расследование из-за утечки данных и фактов получения взяток сотрудниками компании. В самой компании подтвердили информацию о начале расследования. Там заявили, что у компании есть строгая политика и кодекс чести, и каждый, кто его нарушает, попадет под юридические или уголовные санкции.

Amazon проводит внутреннее расследование во всех международных представительствах.

Напомним, ранее Amazon стал третьей в истории компанией с капитализацией выше триллиона долларов. Капитализация Apple достигла этой отметки в начале августа-2018. Китайская PetroChina стоила триллион в 2007 году, но потом резко подешевела.

Также Amazon стал самым дорогим брендом 2017 года.

Как известно, глава и основатель компании Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. В июле-2018 его состояние превысило 150 млрд долларов: