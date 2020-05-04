Американский сервис доставки еды уходит из Украины

Во время карантина доставка еды в Украине приобрела особую популярность. Но этот рынок ждут изменения. Так, компания Uber объявила о закрытии сервиса по доставке еды Uber Eats в Украине с 3 июня 2020 года. Также компания останавливает работу сервиса в семи других странах. При этом такси Uber продолжит работу в Украине.

"Уже более года мы сотрудничаем с местными ресторанами и предоставляем платформу для удобной и надежной доставки еды в Украине, и нам было очень непросто принять решение о прекращении работы Uber Eats в этой стране с 3 июня 2020 года", – сообщается в рассылке Uber Eats в Украине.

Агентство Reuters сообщает, что американский Uber Eats уходит также из Чехии, Египта, Гондураса, Румынии, Саудовской Аравии и Уругвая. В ОАЭ операции будут переданы дочернему сервису Careem. Все эти страны объединяет то, что Uber Eats не удалось стать лидером или вторым номером в доставке. Сэкономленные благодаря закрытию сервиса ресурсы перенаправляют на другие рынки.

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В то же время украинский сервис Raketa вводит плату за доставку – с 4 мая в Киеве и Вишневом, Днепре и Павлограде, а также в Харькове и Львове доставка будет стоить 40 гривен.

"Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Так, доставка за 0 гривен была продолжена более чем на месяц. Но в связи с очередным переносом срока завершения карантина растет объем инвестиций, поэтому у нас больше нет возможности оказывать услуги полностью бесплатно", – говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как не подхватить коронавирус от курьера, ведь некоторые из них пренебрегают правилами во время карантина.

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