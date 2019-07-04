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АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от 28-дневных тарифов

4 июля, 17:54

Рекомендации направлены "Киевстару", "Vodafone Украина" и lifecell

Фото: Pixabay

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал операторам мобильной связи "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell отказаться от 28-дневного периода действия тарифных пакетов. Об этом 4 июля написала государственный уполномоченный по делам АМКУ Мария Процишен на своей странице в Facebook.

По ее словам, такие действия операторов содержат признаки нарушения, предусмотренного ст. 1 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", и "лишают потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами".

Операторам также рекомендовали в каждом тарифном плане или пакете услуг информировать потребителей о расчетной стоимости за день и воздержаться от подобных действий в будущем.

"О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций операторы сообщат Комитету в 30-дневный период, и мы будем оценивать соответствие их выполнения. А сейчас я все же надеюсь, что в ближайшее время операторы откорректируют ситуацию в этой сфере, поскольку все трое признали, что есть неоднозначности и проблематика в этой плоскости", – подчеркнула Процишен.

Отвечая на вопрос в комментариях, она отметила, что никаких штрафных санкций не применялось в отношении операторов, так как рекомендации этого не предусматривают.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ноябре прошлого года АМКУ открыл дело против "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell за изменение расчетного периода в тарифных планах – с месяца до 28 дней.

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Тег АМКУ, мобильная связь, киевстар, Vodafone, lifecell

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