Антимопольщики начали расследование против "большой тройки" мобильных операторов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции тремя крупнейшими мобильными операторами страны – "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell. Об этом на своей странице в Facebook сообщила государственная уполномоченная АМКУ Мария Процишен.

"Было принято решение об открытии дел против компаний "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - заявила госуполномоченная АМКУ.

Речь идет об изменении мобильными операторами расчетного периода в тарифных планах – с месяца до 28 дней.

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По словам Процишен, операторы объяснили такое решение тем, что расчетный период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской плате, и подчеркнули, что у них есть другой вид оплаты – "плата за пакет услуг", к которому такое нормативное ограничение не распространяется.

В то же время, по информации АМКУ, во внутренних документах операторов в разделах "Терминология" упоминается именно "абонентская плата", что не вписывается в логику объяснений операторов. Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали напротив платежа – "абонплата".

Как сообщалось, в 2019 году должна стать доступной услуга сохранения мобильного номера после смены оператора. Так, украинцы спокойно смогут перейти от одного оператора к другому, при этом не потеряв номер. Сайт "Сегодня" разбирался, когда нововведение заработает, как оно будет функционировать и что о нем необходимо знать.

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