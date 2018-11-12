Антимопольщики начали расследование против "большой тройки" мобильных операторов

Сегодня, 16:39

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell изменили сроки расчетного периода в тарифных планах

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции  тремя крупнейшими мобильными операторами страны – "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell. Об этом на своей странице в Facebook сообщила государственная уполномоченная АМКУ Мария Процишен.

"Было принято решение об открытии дел против компаний "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell по признакам нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции", - заявила госуполномоченная АМКУ.

Речь идет об изменении мобильными операторами расчетного периода в тарифных планах – с месяца до 28 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По словам Процишен, операторы объяснили такое решение тем, что расчетный период в один месяц установлен законодательством именно по отношению к абонентской плате, и подчеркнули, что у них есть другой вид оплаты – "плата за пакет услуг", к которому такое нормативное ограничение не распространяется.

В то же время, по информации АМКУ, во внутренних документах операторов в разделах "Терминология" упоминается именно "абонентская плата", что не вписывается в логику объяснений операторов. Процишен подчеркивает, что отдельные операторы даже в своей коммуникации с абонентами о введении четырехнедельного расчетного периода писали напротив платежа – "абонплата".

Как сообщалось, в 2019 году должна стать доступной услуга сохранения мобильного номера после смены оператора. Так, украинцы спокойно смогут перейти от одного оператора к другому, при этом не потеряв номер. Сайт "Сегодня" разбирался, когда нововведение заработает, как оно будет функционировать и что о нем необходимо знать.

Ранее мы также писали о том, что за последние годы в Украине стационарных телефонов стало меньше на 30%, а таксофоны просто исчезают — их количество уменьшилось более чем в 10 раз. 
расследование, АМКУ, киевстар, мобильный оператор, Vodafone, lifecell

Вы сейчас просматриваете новость "Антимопольщики начали расследование против "большой тройки" мобильных операторов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Логотип платежного сервиса Paycell

В Украине появилась новая платежная система

18 Сентября, 17:57

Компания будет предоставлять операционные, информационные и другие технологические функции по переводу средств

Украина

Как звонить в роуминге по цене звонков в Украине

15 Августа, 09:10

Загрузка...

Украина

Фото: Pixabay; коллаж: "Сегодня"

У крупного мобильного оператора произошел масштабный сбой

3 Июля, 23:24

Пользователи в соцсетях сообщали, что недоступен как мобильный, так и домашний интернет

Украина

4,5G открывает в Украине новую эру мобильной связи

2 Июля, 12:22

Она принесет не только высокоскоростной интернет, но и более дешевые смартфоны хорошего качества
Загрузка...