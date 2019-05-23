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Стало известно, сколько украинцев перенесли мобильные номера

23 мая, 06:06

Данные сообщили в Украинском государственном центре радиочастот

Фото: Pixabay

Почти 2500 украинцев воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

"По состоянию на 9:00 22 мая перенесено 2494 телефонных номера", – рассказали в пресс-службе государственного предприятия.

Всего поступило 9160 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в централизованной базе данных УГЦР.

Напомним, услуга, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера, заработала в Украине с 1 мая 2019 года. Это стало возможным благодаря услуге по переносу абонентских номеров (Mobile Number Portability).

За границей она появилась в конце 90-х годов прошлого века, а первыми странами, которые ее запустили, стали Великобритания и Нидерланды. Украина оставалась одной из немногих стран постсоветского пространства, где такой услуги еще не было.

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Тег мобильная связь, MNP, УГЦР

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