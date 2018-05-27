Скоро в Украине могут полностью исчезнуть телефоны

За последние годы в Украине стало меньше стационарных телефонов на 30%, а таксофоны просто исчезают — их количество уменьшилось более чем в 10 раз. Такой вывод можно сделать из последних данных Госслужбы статистики. Эксперты говорят, что, с одной стороны, уходит старшее поколение, пользующееся домашними телефонами, с другой — удешевление мобильной связи.

Цифры

По данным статистики на апрель 2018 года, в стране числится почти 6 млн абонентов фиксированной телефонной связи, в том числе домашних телефонов — 4,31 млн. Другими словами, стационарный телефон есть в каждой третьей семье, несмотря на то, что, по данным Нацкомисии по регулированию связи и информатизации (НКРСИ), в Украине около 60 млн действующих мобильных телефонов. Очевидно, что при населении страны в 42 млн человек у многих людей по 2—3 мобильных "трубки".

Также до сих пор работает 5,5 тыс. таксофонов, из них в селах — аж 107. Число как абонентов фиксированной связи, так и количество таксофонов неуклонно уменьшается из-за развития и дешевизны мобсвязи. Так, если в 2005 году (спустя 12 лет после появления у нас сотовой связи) в Украине было 9 млн телефонов (7,5 млн домашних) и почти 65 тыс. таксофонов, то в 2015-м стало соответственно 8,4 млн телефонов (домашних 6,9 млн) и 6,8 тыс. таксофонов. То есть "таксофонопад" был стремительным, а "телефонопад" начался лишь в последние три года.

На сегодня, по подсчетам Госстата, самой телефонизированной (фиксированной связью) остается Одесская область — 70 телефонов, включая аппараты, установленные в госструктурах, на 100 человек населения. В столичном регионе — 32 телефона на 100 чел, в остальных областях — от 8 до 18 на 100 чел. Меньше всего точек фикссвязи в Донецкой (3,2 телефона на 100 чел.) и Луганской (3,7) областях.

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Эксперты

По словам эксперта по телекоммуникациям Виктора Медведева, в ряде случаев проводная связь надежнее мобильной.

"Все госучреждения должны иметь стационарную связь для работы в условиях природных ЧП или военных действий. Конечно, мобсвязь сейчас доминирует, но провода проложены, коммутаторы работают, — анализирует Медведев. — У населения это инерция, прежде всего у старшего поколения, для которого до появления сотовой связи телефон в доме был роскошью. Эти люди постепенно умирают, а молодые наследники отказываются от номеров, не желая платить за то, чем не пользуются".

Что касается исчезновения таксофонов, то в "Укртелекоме" разъяснили: они демонтированы потому, что практически не использовались. И оставлены только в местах массового скопления людей: на вокзалах, в центрах городов — для тех, кто не имеет мобильного телефона, либо его украли, а позвонить нужно.

Лишь спецсвязь

Медведев говорит о скором закате телефонной эры из-за развития новых технологий: