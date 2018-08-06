Apple сравнили со странами: какие места в рейтингах занимает частная компания
Бизнес достиг масштабов государств
Аналитики выяснили, с какими странами сравнима по показателям американская корпорация Apple пришла к рыночной капитализации выше 1 трлн долларов.
В 1996 году Apple стоила всего 3 млрд долларов напоминает Bloomberg. Сейчас компания является самым дорогим публичным предприятием в мире. Возможно, в 2019 году ее сместит государственная нефтедобывающая фирма Саудовской Аравии Saudi Aramco или Amazon.
Учитывая масштабы бизнеса Apple, в Bloomberg сравнили корпорацию со страной и включили в мировые рейтинги по ряду критериев.
"Apple перешла психологический порог. Ее оценка находится на одном уровне с валовым внутренним продуктом Индонезии, 16-й по величине экономикой в мире", – отмечает агенство.
|
Название
|
Apple
|
Место в рейтинге
|
Аналогичная страна
|
Использование возобновляемой энергии
|
100%
|
1
|
Демократическая республика Конго
|
Рост ВВП
|
34%
|
2
|
Северные Марианские острова
|
Зарплата руководителя
|
$12,8 млн
|
2
|
Дания
|
Общая прибыль
|
$247 млрд
|
18
|
Бельгия
|
Национальное состояние
|
$1 трлн
|
31
|
Греция
|
Внешний долг
|
$122 млрд
|
47
|
Колумбия
|
Производство электричества
|
626 МВт
|
181
|
Французская Полинезия
|
Женское население
|
32%
|
190
|
Оман
Впрочем, Apple потеряла долю на мировом рынке смартфонов. "Яблочную" компанию обогнали китайцы, теперь Apple – на третьем месте.
Также ранее сообщалось, что iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой".
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