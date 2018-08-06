Apple сравнили со странами: какие места в рейтингах занимает частная компания

Сегодня, 08:49

Бизнес достиг масштабов государств

Фото: AFP
Фото: AFP

Аналитики выяснили, с какими странами сравнима по показателям американская корпорация Apple пришла к рыночной капитализации выше 1 трлн долларов.

В 1996 году Apple стоила всего 3 млрд долларов напоминает Bloomberg. Сейчас компания является самым дорогим публичным предприятием в мире. Возможно, в 2019 году ее сместит государственная нефтедобывающая фирма Саудовской Аравии Saudi Aramco или Amazon.

Учитывая масштабы бизнеса Apple, в Bloomberg сравнили корпорацию со страной и включили в мировые рейтинги по ряду критериев.

"Apple перешла психологический порог. Ее оценка находится на одном уровне с валовым внутренним продуктом Индонезии, 16-й по величине экономикой в мире", – отмечает агенство.

  

Название

Apple

Место в рейтинге

Аналогичная страна

Использование возобновляемой энергии

100%

1

Демократическая республика Конго

Рост ВВП

34%

2

Северные Марианские острова

Зарплата руководителя

$12,8 млн

2

Дания

Общая прибыль

$247 млрд

18

Бельгия

Национальное состояние

$1 трлн

31

Греция

Внешний долг

$122 млрд

47

Колумбия

Производство электричества

626 МВт

181

Французская Полинезия

Женское население

32%

190

Оман

Впрочем, Apple потеряла долю на мировом рынке смартфонов. "Яблочную" компанию обогнали китайцы, теперь Apple – на третьем месте.

Также ранее сообщалось, что iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой". 
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