Apple сравнили со странами: какие места в рейтингах занимает частная компания

Аналитики выяснили, с какими странами сравнима по показателям американская корпорация Apple пришла к рыночной капитализации выше 1 трлн долларов.

В 1996 году Apple стоила всего 3 млрд долларов напоминает Bloomberg. Сейчас компания является самым дорогим публичным предприятием в мире. Возможно, в 2019 году ее сместит государственная нефтедобывающая фирма Саудовской Аравии Saudi Aramco или Amazon.

Учитывая масштабы бизнеса Apple, в Bloomberg сравнили корпорацию со страной и включили в мировые рейтинги по ряду критериев.

"Apple перешла психологический порог. Ее оценка находится на одном уровне с валовым внутренним продуктом Индонезии, 16-й по величине экономикой в мире", – отмечает агенство.

Название Apple Место в рейтинге Аналогичная страна Использование возобновляемой энергии 100% 1 Демократическая республика Конго Рост ВВП 34% 2 Северные Марианские острова Зарплата руководителя $12,8 млн 2 Дания Общая прибыль $247 млрд 18 Бельгия Национальное состояние $1 трлн 31 Греция Внешний долг $122 млрд 47 Колумбия Производство электричества 626 МВт 181 Французская Полинезия Женское население 32% 190 Оман

Впрочем, Apple потеряла долю на мировом рынке смартфонов. "Яблочную" компанию обогнали китайцы, теперь Apple – на третьем месте.

Также ранее сообщалось, что iPhone X не смог войти в ТОП-3 лучших смартфонов 2017 года. Сравнительно низкий рейтинг флагмана Apple связан с проблемами камеры TrueDepth, а также "невероятно высокой ценой".