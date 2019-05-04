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Apple теряет прибыль и продажи iPhone

4 мая, 08:12

Объемы продаж "яблочных" планшетов при этом выросли

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Фото: REUTERS/Lucas Jackson.

Компания Apple, которая согласилась заплатить Qualcomm не менее 4,5 млрд долларов, опубликовала квартальный отчет. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В целом ключевые показатели компании падают второй квартал подряд. Подобное произошло впервые более чем за два года

Так, прибыль Apple за первые три месяца 2019 года сократилась на 16% до 11,56 млрд долларов, а выручка – на 5% до 58,02 млрд долларов. Международные продажи составили 61% от общей квартальной выручки.

Доходы от продаж iPhone составили 31 млрд долларов (в прошлом году – 37 млрд). Впрочем, глава Apple Тим Кук отметил, что в конце марта продажи iPhone вновь начали расти, в частности в Китае, где компания снизила цены, чтобы привлечь покупателей.

Также, по словам Кука, компания добилась самого сильного роста продаж планшетов iPad за последние шесть лет. Apple также прогнозирует рост выручки во втором квартале. Также Apple увеличила прогноз выручки к концу сентября-2019 с 52,5 млрд до 54,5 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что студент в США требует от Apple 1 млрд долларов, из-за ошибки используемой в ее магазинах системы распознавания лиц.

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Тег iPad, iPhone, Apple, квартал, кук, прибыль, отчетность, выручка, тим кук

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