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Студент в США требует от Apple 1 млрд долларов за сбой системы распознавания лиц

29 апреля, 06:30

Парня обвинили в краже гаджетов в 350 километрах от его реального местонахождения

Фото: chinaclickgo.com
Фото: chinaclickgo.com.

Студент из Нью-Йорка подал иск против американской корпорации Apple на сумму в 1 млрд долларов из-за ошибки используемой в ее магазинах системы распознавания лиц, принявшей его за разыскиваемого преступника, сообщает Bloomberg.

18-летний Усман Бах утверждает, что был задержан у себя дома в Нью-Йорке в ноябре прошлого года по обвинению в серии краж в фирменных магазинах Apple. В ордере на его арест содержалась фотография подозреваемого, который, по мнению Баха, на него не похож. Также студент отметил, что одна из краж, в которых его обвинили, была совершена в Бостоне (штат Массачусетс) в июне в тот день, когда он был на своем выпускном балу в школе в Нью-Йорке, т.е. в 350 километрах от предполагаемого места происшествия.

Бах добавил, что ранее он потерял свои ученические водительские права. В них нет фотографии, но, как полагает истец, они могли быть найдены или украдены настоящим вором и использованы в дальнейшем в качестве удостоверения личности в магазинах Apple. В результате система распознавания лиц, применяемая компанией для отслеживания подозреваемых в кражах, могла по ошибке связать имя Баха с лицом злоумышленника.

Ранее сообщалось, как в Украине внедряют систему распознавания лиц через видеокамеры.

Также напомним, что видеокамеры, которые смогут идентифицировать личность, устанавливают в Киеве на территории детских садиков и в местах массового скопления людей.

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Тег суд, курьез, Apple, распознавание

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Источник:

ТАСС

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