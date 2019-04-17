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Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели

Сегодня, 10:01

Руководители предприятий планируют брать больше кредитов и повышать зарплаты

Фото: Pixabay

Украинский бизнес улучшил ожидания по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест. Такие данные Национальный банк Украины (НБУ), проведя опрос руководителей предприятий.

В целом индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7%. Это лучше, чем в предыдущем квартале, когда он составлял 117,3%.

"Предприниматели ждут улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в том числе за счет роста производства и реализации продукции, в частности, на экспорт. В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников", – отметили в Нацбанке.

При этом ожидания бизнеса по инфляции и курсу гривни улучшились. Предприниматели считают, что в следующие 12 месяцев инфляция составит 9%, а не 9,5%, как ожидали ранее. Курс доллара, по мнению бизнесменов, составит 29,32 грн/долл. В предыдущем квартале этот показатель составил 29,99 грн/долл. 

В НБУ установили, что 38% компаний ожидают роста объемов производства возрастут. При этом 12,7% опрошенных прогнозируют, что производство снизится. Впрочем, положительные ожидания наблюдаются среди предприятий всех видов экономической деятельности.

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Более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж и только 8,7% ожидают сокращения объемов реализации продукции. Наибольшие ожидания по росту продаж – у предприятий строительства, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи. Более трети компаний ожидают роста экспорта.

Несмотря на проблемы с кредитованием бизнеса в Украине, больше трети предпринимателей планируют одолжить средства у финансовых учреждений. В приоритеты – займы в гривне, а не в долларах или евро.

Пятая часть компаний прогнозирует, что количество работников на их предприятиях вырастет. Наиболее оптимистично настроены предприятия в строительстве и перерабатывающей промышленности. При этом предприниматели готовятся повышать зарплаты. 74,1% опрошенных планируют, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут.

Напомним, ранее "Сегодня" разобрались, сколько предприятий открывается и закрывается в Украине и о чем это говорит.

Как известно, в Украине стараются упрощать правила для бизнеса. Недавно, например, книга жалоб перестала быть обязательной. О том, как теперь потребители могут защитить свои права, узнавайте из сюжета:


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Тег бизнес, НБУ, предприниматели, предприятия, Индекс деловых ожиданий

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