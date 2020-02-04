Бизнес заинтересовался кредитной программой от Кабмина: подробности

/ Фото: Pixabay

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С 3 февраля представители малого и микробизнеса в Украине могут получить кредиты на развитие своего дела под 5-9% годовых. Елена Хотенко, глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, уверена, что кредиты по этой программе будут очень востребованы.

"Однозначно, эти кредиты будут востребованы. Уже даже на сегодняшний день, несмотря на то, что программа только начала действовать, есть 17 тысяч заявок от бизнеса на получение такого кредита. Дело в том, что бизнес очень долго не имел возможности получать дешевые кредиты. Среди пяти приоритетов, которые ставил малый и средний бизнес перед правительством, было, в частности, требование доступа к финансовым ресурсам по низким, льготным кредитным ставкам. А самое главное преимущество этих кредитов – именно то, что они дешевые. Поэтому, несмотря на ограничения по тому, на что можно получать эти ресурсы, а на что – нет, эти кредиты все равно будут очень востребованы", – рассказала Хотенко в комментарии сайту "Сегодня".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Новая программа дешевых кредитов: кому и сколько денег дадут".

/ Фото: Кабинет министров Украины

Напомним, 3 февраля новую правительственную программу "Доступные кредиты 5-7-9" презентовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономразвития Дмитрий Романович и представители украинских государственных банков.

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