Новая программа дешевых кредитов: кому и сколько денег дадут

/ Фото: пресс-центр НБУ

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С понедельника представители малого и микробизнеса могут получить кредиты на развитие своего дела под 5-9% годовых. Причем это касается как действующих предпринимателей, так и тех, кто только задумывался об открытии собственного бизнеса. 3 февраля новую правительственную программу "Доступные кредиты 5-7-9" презентовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, замминистра экономразвития Дмитрий Романович и представители украинских государственных банков.

Как объяснил премьер, мобилизация "внутренней энергии" украинцев рассматривается правительством как один из основных драйверов экономического роста (наряду с привлечением инвестиций). Но серьезным препятствием для развития бизнеса, согласно проведенным исследованиям, является отсутствие доступного денежного ресурса. Несмотря на постепенное снижение учетной ставки НБУ, банковские кредиты для бизнеса до сих пор оставались чрезвычайно дорогими. Новая программа призвана помочь решить проблему "дешевых денег" для предпринимателей.

Где оформить кредит

По условиям этой программы, украинские предприниматели могут получить на развитие своего бизнеса до 1,5 млн грн сроком на 5 лет. При этом для бизнеса с годовым доходом до 25 млн грн эти деньги будут выдаваться под 7% годовых, а при условии создания новых рабочих мест проценты могут быть снижены до 5% (за каждое новое рабочее место кредит дешевеет на 0,5%). Для бизнеса с доходом 25-50 млн грн в год кредиты будут стоить 9% годовых, но за создание новых рабочих мест ставка может снизиться до 5% (также минус 0,5% за каждого трудоустроенного).

Кредиты можно будет получить в банках, которые участвуют в программе. На сегодняшний день это государственные ПриватБанк, Ощадбанк, "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк", однако в перспективе, как ожидается, к программе присоединятся и другие банки.

"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство банков подключатся к этой программе", – сказала на презентации министр финансов Оксана Маркарова.

Предприниматели будут оформлять инвестиционные кредиты в банке под обычные банковские проценты, однако разницу между реальным и льготным процентом им будет компенсировать государство из бюджета. На эти цели уже выделено 2 млрд грн.

"Сумасшедшие проекты кредитовать не будем"

По подсчетам Минэкономики, по этой программе в течение года могут получить кредиты порядка 50 тысяч человек. В правительстве считают, что желающих может быть и больше. Однако программа предполагает целый ряд ограничений.

Во-первых, для получения кредита предприниматель должен будет представить в банк свой инвестпроект, из которого станет ясно, на что именно планируется потратить кредитные средства и удастся ли ему их вернуть. При этом 20-30% стоимости инвестиционного проекта должен будет профинансировать сам предприниматель.

"Надо будет пройти отбор, защитить бизнес-план, внести свой взнос – доказать, что и вы готовы рисковать", – объяснил Алексей Гончарук.

Во-вторых, такие кредиты можно будет получить не на любые цели, а исключительно на инвестиционные: покупку или ремонт основных средств (оборудования, других материальных активов), строительство или ремонт помещений (но не офисных).

В-третьих, проект, поданный претендентом, должен быть реальным. Оценивать проекты и решать, какие из них кредитовать, будут банки. Получив от претендента документы, они должны будут сообщить претенденту о своем решении в течение 10 дней

"Сумасшедшие проекты финансироваться не будут", – заверил член правления ПриватБанка по корпоративному бизнесу Олег Сергеев.

Напомним, на покупку сырья, товара и т. д. кредит по этой программе также не выдадут – только на приобретение или ремонт оборудования и т.д. Причем обхитрить государство будет трудно: выдавать деньги предпринимателям на руки не планируется, все расчеты по этой программе будут вестись исключительно в безналичной форме. Кстати, за свои услуги по оформлению и сопровождению кредита банки могут устанавливать дополнительную плату – но не более 1% от стоимости кредита.

Ну, и в-четвертых, как при оформлении любого кредита, заемщик должен будет подумать о кредитном залоге, адекватном запрашиваемой сумме кредита.

В правительстве считают, что процент одобрений будет достаточно большой. Однако банкиры возражают: проекты будут оцениваться с точки зрения рисков достаточно жестки, да и заемщик должен будет еще доказать свою платежеспособность, только тогда можно рассчитывать на положительное решение.

Но даже если предприниматель получит в первый раз отказ, по условиям программы, он может подать свой проект в другой банк (и даже сразу в несколько), а может воспользоваться дополнительным сервисом, предусмотренным программой дешевых кредитов, и обратиться в офис поддержки, где ему помогут оформить документы или подскажут, как изменить проект, чтобы он был одобрен.

Уже подано 17 тысяч заявок

Эксперты признают нужность дешевых кредитов для бизнеса, но мнения относительно данной программы есть разные.

Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук не отрицает, что подобные кредиты для бизнеса нужны, однако сомневается в их доступности.

"В 2003-2005 годах я входил в Координационный совет при Кабинете министров по развитию финансового сектора и отвечал как раз за кредитование. Так вот могу сказать, что проблема малого бизнеса – не столько проблема ставок по кредитам, сколько проблема залога. Им часто просто нечего отдать под залог, не хватает основных фондов. А банк требует обеспечение по кредиту. Это не только украинская, а общемировая проблема. Поэтому нужно было начинать с создания фонда гарантий кредитов для малого и среднего бизнеса. Впервые такую систему гарантий для малого и среднего бизнеса ввела еще в 1930-х годах Япония. Там был создан местный фонд, который гарантировал 50% размера кредита. Еще 25% должен был гарантировать сам бизнесмен, а оставшиеся 25% рисков оставались за банком. Сегодня такие фонды существуют во многих странах", – рассказывает Борис Кушнирук.

По словам эксперта, если работающий малый бизнес еще сможет предоставить банку какие-нибудь основные фонды в залог, то новосозданным предпринимателям сделать это сложнее, и кредит может оказаться для них недоступным.

В то же время Елена Хотенко, глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, уверена, что кредиты по этой программе будут очень востребованы.

"Однозначно, эти кредиты будут востребованы. Уже даже на сегодняшний день, несмотря на то, что программа только начала действовать, есть 17 000 заявок от бизнеса на получение такого кредита. Дело в том, что бизнес очень долго не имел возможности получать дешевые кредиты. Среди 5 приоритетов, которые ставил малый и средний бизнес перед правительством, было, в частности, требование доступа к финансовым ресурсам по низким, льготным кредитным ставкам. А самое главное преимущество этих кредитов – именно то, что они дешевые. Поэтому, несмотря на ограничения по тому, на что можно получать эти ресурсы, а на что нет, эти кредиты все равно будут очень востребованы", – говорит Елена Хотенко.

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