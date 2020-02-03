В Украине заработали дешевые кредиты для бизнеса: кому это нужно и какие условия

В Украине начала действовать государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", которая призвана в ближайшие пять лет привлечь в экономику внутренние инвестиции. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы запустили государственную программу доступных кредитов "5-7-9%". Это программа для тех, кто давно мечтал о своем маленьком бизнесе, но до сих пор не решался на это по разным причинам", – написал Гончарук.
Он отметил, что кредиты предусмотрены на создание и расширение малого и среднего бизнеса под рекордно низкий процент – 5, 7 или 9% на сумму до 1,5 млн грн сроком до пяти лет. Валюта кредитов – гривня. Участвовать могут как уже существующие предприятия, так и только создающиеся.
Условия выдачи под 5%:
- годовой доход бизнеса – до 25 млн грн;
- наем не менее двух новых работником в течение одного квартала;
- собственный взнос от стоимости проекта – не меньше 30%.
Под 7%:
- годовой доход бизнеса – до 25 млн грн;
- создание рабочих мест не является обязательным;
- собственный взнос от стоимости проекта – не меньше 30%.
Под 9%:
- годовой доход бизнеса – от 25 до 50 млн грн;
- за каждое новое рабочее место процентная ставка уменьшается на 0,5% годовых, но не менее чем до 5% годовых;
- собственный взнос от стоимости проекта – не меньше 20%.
Для участия в программе нужно также отвечать следующим критериям:
- регистрация малого бизнес в качестве юридического лица или физического лица-предпринимателя (ФЛП);
- участники и конечный бенефициарный владелец (контроллер) является физическим лицом-резидентом Украины;
- среднее количество работников на момент подачи заявки не превышает 50 человек с учетом связанных предприятий;
- размер государственной поддержки не приведет к превышению эквивалента 200 тыс. евро с учетом связанных предприятий;
- вид экономической деятельности предприятия соответствует разрешенному перечню;
- кредит направляется на инвестиционные цели – приобретение, модернизацию основных средств, ремонт производственных помещений;
- прибыльность деятельности за последние четыре квартала для действующих предприятий / наличие реалистического и обоснованного бизнес-плана для вновь созданных предприятий.
Только в 2020 году правительство выделило на эту программу 2 млрд грн, то есть кредиты смогут получить около 50 тысяч предпринимателей. Это, по расчетам Кабмина, позволит создать 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 2 млрд грн внутренних инвестиций в сферу малого бизнеса.
"Мы рассчитываем, что за пять лет сумма выданных доступных кредитов достигнет 30 млрд грн", – считает Гончарук.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2589, который предусматривает выделение 2 млрд гривен для правительственной программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Эта программа является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":
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