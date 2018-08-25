Большая разборка: акцизный налог от "А" до "Я"
В Швеции акцизом облагаются азартные игры, а в США — сладкая газировка
С теч, что из себя представляет акцизный налог в Украине мы разбирались при поддержке директора юркомпании "Прима лидер групп" Дины Дрыжаковой.
1. Что такое акцизы?
Акцизы — разновидность непрямых налогов на товары и услуги, которые включены в цену или тариф. Такие налоги ограничены определенными видами товаров: тех, потребление которых наносит вред здоровью людей или окружающей среде. И если государство не может запретить производство или потребление вредных товаров, оно может взимать акцизы, что позволяет компенсировать последствия от использования плохой продукции. Таким образом власти регулируют спрос и предложение, пополняют бюджет.
Перечень подакцизных товаров приведен в ст. 215 Налогового кодекса Украины. Сюда относятся этиловый спирт, алкоголь, пиво; табак и сигареты; бензин, нефтепродукты, сжиженный газ; легковые авто, прицепы, мотоциклы; электроэнергия.
Согласно данным МЭРТ, в начале июля-2018 в госбюджет поступило акцизов от произведенных в Украине товаров на 28,5 млрд грн. Это тянет на 6,6% от общих налоговых поступлений. А с ввезенных в страну подакцизных товаров заплачено в казну 21,2 млрд грн, или 4,73% от общих налоговых поступлений. Для сравнения: в 2017-м государство получило акциза с произведенных в стране подакцизных товаров на 66,3 млрд грн, а в 2016-м — 55,1 млрд грн.
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2. Когда в истории появился акцизный сбор?
В развитых странах акциз является постоянным источником налоговых поступлений и средством госрегулирования. Развитие акцизного налогообложения берет начало со времен Римской империи — там существовал налог с продажи освобожденных/проданных рабов. А в Китае был акциз на чай и тростник. Акцизы также служили источником доходов во времена Богдана Хмельницкого. Тогда существовали налоги на мед, пиво и водку. В современной Украине акцизный сбор был введен Законом №1996-XII "Про акцизный сбор" от 18.11.1991 г. Тогда в перечне акцизных товаров было 27 позиций из категории "товары роскоши": ковры, хрусталь, икра, шоколад, изделия из меха. Эти предметы были включены в список неслучайно, ведь так государство могло быстро пополнить бюджет и минимизировать инфляционные риски периода после распада СССР. А уже в 1999-м перечень подакцизных товаров сократился. Основными источниками пополнения бюджета стали алкоголь, пиво, сигареты, автомобили. В 2015 г. в этот список добавили электроэнергию (3,2%). И поступления от э/э растут: в 2016-м — 4,19 млрд грн, в 2017-м — 4,7 млрд грн. А в 2018 г. госбюджет планирует получить 5,1 млрд грн.
3. Кто фактически платит акциз на разные товары — производители, продавцы или покупатели?
Акциз — это налог потребления. Раз он косвенный, поэтому плательщиками являются покупатели (потребители) акцизного товара. При этом производители/продавцы выступают в качестве налоговых агентов, ведь свои расходы они закладывают в розничной цене продукции. Плательщики акциза определены в ст. 212 НКУ. Ими являются в частности производители акцизных товаров. Платят налоги и юрлица, и предприниматели, которые ввозят в Украину подакцизные товары. Налогоплательщиками являются физлица (в том числе нерезиденты), которые ввозят в Украину подакцизные товары, подлежащие налогообложению. Платят налоги и лица, реализующие конфискованную или бесхозную акцизную продукцию/товар. Налогоплательщиками являются и юрлица, физлица-предприниматели, которые зарегистрированы субъектами розничной торговли подакцизными товарами. И это не весь перечень лиц, оплачивающих акцизы. В Налоговом кодексе указано: разные категории плательщиков могут платить акцизы по-разному. К примеру, производители и импортеры алкоголя, и сигарет платят налог при покупке акцизных марок в налоговой, а продавцы розничной торговли оплачивают акциз ежемесячно.
4. Чем отличаются акцизы на водку, сигареты, бензин?
Ставки акцизного налога установлены Налоговым кодексом и являются едиными на всей территории Украины. Так, акциз на сигареты будет рассчитываться в зависимости от установленной производителем и указанной на упаковке максимальной розничной цены. При этом расчет сумм налога на табачные изделия осуществляется сразу по адвалорным и специфическим ставкам. И с учетом всех этих данных сумма акцизного налога должна быть рассчитана таким образом, чтобы не оказаться меньше установленного минимального акцизного налогового обязательства.
Если же говорить о налоге на алкогольную продукцию, то ставка рассчитывается, исходя из объема безводного этилового спирта. В то же время ставки акциза на бензин и дизель определяются в зависимости от его класса. А продавцам экологически чистого топлива государство дает налоговые преференции.
В чем разница между адвалорной и специфической ставками? Специфическая определяется в стоимостном выражении за единицу товара. Эта ставка применяется, в частности, к пиву, игристому вину. Адвалорная определяется в процентном соотношении к стоимости товара. Еще существует комбинированный способ установления акциза. Он работает по принципу большей суммы, как в случае с сигаретами. То есть какая сумма акциза больше, та и подлежит уплате. Пример. В 2018-м специфическая ставка акциза на сигареты и акцизное обязательство выросли на 29,7%. Поэтому минакциз на пачку (20 шт.) вырос с 12 до 15,5 грн. Но адвалорный акциз в Украине несколько лет не повышался (ставка 12%) и поэтому потерял смысл. То есть адвалорный акциз почти не начисляется, ведь он редко бывает выше специфической ставки.
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5. Нужен ли Украине механизм для отмены акциза?
Сейчас нет возможности отказаться от акциза, ведь он имеет ряд плюсов в сравнении с другими налогами. Например, этот сбор после реализации подакцизной продукции/услуги сразу поступает в бюджет. И такой доход для государства постоянен, поскольку спрос на акцизные товары среди населения всегда высок. Но существует такая проблема, как "теневой рынок" алкогольной продукции и табачных изделий. Поэтому налоговая и таможенная службы должны усилить меры по борьбе с незаконным производством, оборотом и ввозом в Украину акцизных товаров.
В целом за рубежом роль косвенных налогов в бюджетообразовании весьма велика, ведь доля акцизных сборов в доходах казны той или иной державы составляет 7—12% от всех налоговых поступлений. Базовыми подакцизными товарами почти во всех странах являются алкоголь и табачные изделия. К примеру, во Франции акцизный сбор является вторым по удельному весу косвенным налогом. К подакцизным товарам относятся не только алкоголь и сигареты, но и спички, изделия из драгметаллов, сахар, кондитерские изделия. А в Швеции акцизом облагаются азартные игры, выигрыши. В США же действует акциз на производство сладких безалкогольных напитков. Таким образом власти хотят увеличить налоговую нагрузку на производство товара и оздоровить население за счет снижения потребления сладкой газировки.
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