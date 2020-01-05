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Демографическая яма: эксперт объяснила дефицит кадров на рынке труда Украины

5 января, 12:16

Анастасия Ищенко

Молодежь начинает искать работу уже с первого курса института, но это не помогает

/ Фото: Pixabay

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На рынке труда Украины, по словам работодателей, на первое место выходит не только гендерное разнообразие, но и возрастное, ведь наряду со старением персонала наблюдается и обратная тенденция – соискатели становятся все моложе.

Юлия Гречко, основательница компании Wow HR, отмечает, что молодежь ищет работу уже с первого курса института. Но тенденция дефицита кадров на рынке труда также сохранится.

"Эта тенденция сохраняется уже несколько лет и сейчас только нарастает. Из-за демографической "ямы" в 90-х годах (когда детей просто не рожали) на рынок выходит меньшее количество кандидатов, эта проблема будет усугубляться", – говорит Гречко и добавляет, что из-за этого компании вынуждены бороться за работников, в том числе путем построения бренда.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Больше фриланса и меньше миграции: каким будет рынок труда в Украине в 2020 году".

Также новости "Сегодня" ранее рассказывали, как работодатели обманывают на собеседованиях. Подробности – в нашем сюжете:

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работа молодежь работодатели рынок труда дефицит кадров

Источник: Сегодня

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