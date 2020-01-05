Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,42

Гендерное равенство становится трендом на рынке труда Украины – эксперт

5 января, 09:43

Анастасия Ищенко

Бизнесу приходится проявлять заботу о людях далеко за рамками требований законодательства

/ Фото: Pixabay

Реклама

На рынке труда одни тенденции постоянно сменяют другие, исчезают и появляются профессии, а соискатели и работодатели сталкиваются с новыми вызовами. При этом украинские тенденции на рынке труда будут совпадать с общемировыми. Так, в компании P&G сайту "Сегодня" рассказали, что одним из ключевых направлений их стратегии является гендерное равенство.

"Тенденции рынка труда в 2020 году для Украины будут идти в ногу с глобальными. Компании, которые декларируют среди своих базовых ценностей соблюдение прав человека, борьбу с дискриминацией и равенство, смогут вырваться вперед в гонке за лучшие таланты. Но это станет возможным только в том случае, если работодатели готовы найти креативные подходы к обеспечению этих прав, проявляя заботу далеко за рамками требований законодательства", — отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Евгения Ульянова, директор по персоналу P&G в Украине.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Больше фриланса и меньше миграции: каким будет рынок труда в Украине в 2020 году".

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бизнес гендерное равенство равенство рынок труда права человека

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

После облав казино придумали новую уловку и продолжили работу
После облав казино придумали новую уловку и продолжили работуУкраина
В Украине начались массовые облавы на заправки
В Украине начались массовые облавы на заправкиАвто
Национальный банк Украины начал взыскание 1,5 млрд гривен с президента
Национальный банк Украины начал взыскание 1,5 млрд гривен с президента "Ворсклы"ЧУ по футболу
Нацбанк упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП: подробности
Нацбанк упростил процедуру закрытия банковских счетов ФЛП: подробностиБизнес
Уплата ЕСВ в 2020: в налоговой службе напомнили об изменениях в счетах для ФЛП
Уплата ЕСВ в 2020: в налоговой службе напомнили об изменениях в счетах для ФЛПБизнес
"Мотор Сич": США борется с Китаем за покупку украинского предприятияЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...