Гендерное равенство становится трендом на рынке труда Украины – эксперт

/ Фото: Pixabay

Реклама

На рынке труда одни тенденции постоянно сменяют другие, исчезают и появляются профессии, а соискатели и работодатели сталкиваются с новыми вызовами. При этом украинские тенденции на рынке труда будут совпадать с общемировыми. Так, в компании P&G сайту "Сегодня" рассказали, что одним из ключевых направлений их стратегии является гендерное равенство.

"Тенденции рынка труда в 2020 году для Украины будут идти в ногу с глобальными. Компании, которые декларируют среди своих базовых ценностей соблюдение прав человека, борьбу с дискриминацией и равенство, смогут вырваться вперед в гонке за лучшие таланты. Но это станет возможным только в том случае, если работодатели готовы найти креативные подходы к обеспечению этих прав, проявляя заботу далеко за рамками требований законодательства", — отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Евгения Ульянова, директор по персоналу P&G в Украине.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Больше фриланса и меньше миграции: каким будет рынок труда в Украине в 2020 году".

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама