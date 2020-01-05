Больше фриланса и меньше миграции: каким будет рынок труда в Украине в 2020 году

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На рынке труда одни тенденции постоянно сменяют другие, исчезают и появляются профессии, а соискатели и работодатели сталкиваются с новыми вызовами. Мы уже рассказывали, что в 2019 году наибольшим спросом в Украине пользовались квалифицированные рабочие и работники сферы услуг, а общемировая тенденция старения персонала не обошла стороной и нашу страну. Сайт "Сегодня" рассказывает, как изменится рынок труда в 2020 году и появления каких тенденций ожидать.

Все больше фриланса и гендерного баланса

Эксперты уверены, что украинские тенденции на рынке труда будут совпадать с общемировыми. Так, в компании P&G нам рассказали, что одним из ключевых направлений их стратегии является гендерное равенство.

"Тенденции рынка труда в 2020 году для Украины будут идти в ногу с глобальными. Компании, которые декларируют среди своих базовых ценностей соблюдение прав человека, борьбу с дискриминацией и равенство, смогут вырваться вперед в гонке за лучшие таланты. Но это станет возможным только в том случае, если работодатели готовы найти креативные подходы к обеспечению этих прав, проявляя заботу далеко за рамками требований законодательства", — отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Евгения Ульянова, директор по персоналу P&G в Украине.

Работодатели также отмечают, что на первое место выходит не только гендерное разнообразие, но и возрастное, ведь наряду со старением персонала наблюдается также и обратная тенденция — соискатели становятся все моложе.

Юлия Гречко, основательница компании Wow HR, отмечает, что молодежь ищет работу уже с первого курса института. Но тенденция дефицита кадров на рынке труда также сохранится.

"Эта тенденция сохраняется уже несколько лет и сейчас только нарастает. Из-за демографической "ямы" в 90-х годах (когда детей просто не рожали) на рынок выходит меньшее количество кандидатов, эта проблема будет усугубляться", — говорит Гречко и добавляет, что из-за этого компании вынуждены бороться за работников, в том числе путем построения бренда.

Также эксперты отмечают, что распространяются такие формы работы, как фриланс, удаленная работа, частичная занятость, т.к. все больше работодателей готовы работать с удаленными командами и привлекать людей на условиях частичной занятости. Этого требует растущая конкуренция между работодателями за кандидата, а также ожидания представителей поколения Z (те, кто родился после 2000-х, люди младше 19 лет) и Y (люди в возрасте от 19 до 35 лет) от места работы и от работодателя, а это гибкость и уважение к балансу "работа – жизнь".

Трудовая миграция поутихнет

Одним из самых серьезных вызовов для нашей страны стала трудовая миграция. Только по официальным данным, 900 тыс. украинцев работают за границей. По другим же подсчетам, в прошлом году из Украины выехали около 4 млн наших соотечественников.

Впрочем, многие возвращаются обратно, ведь работа за рубежом – риск, особенно если едешь туда не совсем легально. Очень часто украинцы сталкиваются с обманом и возвращаются на Родину ни с чем.

Эксперты уверены, что в следующем году трудовая миграция будет приостанавливаться. Антонина Стадник, эксперт по Human Resources, HR Generalist в компании UAPAY отмечает, что если рост экономики продолжится, то увеличится и дефицит кадров на рынке труда.

"В первую очередь речь идет, конечно, о высококвалифицированных кадрах. Дефицит обусловлен тремя факторами: общая демография в стране – она негативна уже много лет; слабый институт образования, который не готовит достаточно профессиональных кадров; нестабильная политическая и экономическая ситуация в стране, по причине которой часть профессионалов мигрируют за границу. Притом не обязательно за большими деньгами (ведь за границей большие налоги и другие расходы) — есть и несколько других причин, в том числе безопасность и стабильность", — отмечает Стадник.

Она добавляет, что если экономика страны в 2020 году начнет сползать вниз — а такой вариант не исключается, если прекратится сотрудничество с МВФ, ­— начнутся массовые увольнения, и на рынке труда появится много соискателей. Украина уже проходила это, например, в 2009 и 2015 годах.

"В общем, схожие проблемы переживает рынок труда фактически каждой европейской страны. Но если Германия, Франция или Польша могут пополнять свои трудовые ресурсы за счет заробитчан, в том числе из Украины, то у нас такой возможности нет. Поэтому мы можем рассчитывать только на свои силы. А для этого надо исправлять проблемы, перечисленные в предыдущих пунктах", — комментирует ситуацию Стадник.

Роботизация и постоянное обучение

Мир не стоит на месте, а рынок труда быстро реагирует на изменения. Поэтому в эпоху технического прогресса соискателям все время нужно совершенствовать своим навыки и умения.

Аналитики рекрутинговой компании hh.ua|grc в комментарии сайту "Сегодня" отмечают, что для того, чтобы сегодня быть конкурентоспособным, необходимо постоянно учиться и развиваться. Ключевые показатели Life long learning:

• адаптивность и индивидуализация обучения;

• открытость и доступность учебного материала;

• гибкие и менее формализованные отношения между компанией и работниками;

• актуальность и релевантность знаний и навыков;

• акцент не на передачу или воспроизведение знаний, а на овладение умением учиться;

• обучение не сводится только к формированию цифровых или профессиональных навыков – огромное значение приобретают soft skills: поведенческие навыки успешного взаимодействия с другими людьми.

Помимо этого, все чаще речь заходит о том, что часть профессий вскоре будет автоматизирована. Но паника из-за того, что мир захватят роботы и отберут у людей рабочие места, порядком преувеличена. Сейчас на рынке труда наибольшим спросом требуются именно рабочие специальности, которые якобы и должны быстрее всего подвергнуться роботизации.

Тем не менее много задач уже переведено в цифровую плоскость, что существенно облегчает работникам жизнь и экономит немало времени.

"Искусственный интеллект освобождает специалистов от рутинных задач и позволяет оптимизировать рабочее время. Автоматизация всех имеющихся кадровых процессов уже началась — работа со специализированным программным обеспечением, большими данными, применение дополненной и виртуальной реальности, интеграция кадровых IT-систем в цифровую инфраструктуру бизнеса. Все это уже происходит, и процессы будут только углубляться", — говорят аналитики компания hh.ua|grc.

Эксперты добавляют, что краеугольный камень всех бизнес-процессов ближайшего будущего­ — их гуманизация. Сверхурочная работа, эмоциональное выгорание и т.п. вызывают необходимость для компаний научиться видеть в своих сотрудниках не просто работников, которым нужно создавать условия труда, а людей, которые имеют свои индивидуальные стремления и мотивацию. В приоритете должны быть долгосрочные отношения, непрерывное обучение и индивидуальный подход к каждому.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как работодатели обманывают на собеседованиях. Подробности – в сюжете.

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