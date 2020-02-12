Дешевые кредиты в Украине: что нужно для получения

Новости "Сегодня" провели эксперимент и отправились за деньгами вместе с предпринимателем

В Украине начали предоставлять дешевые кредиты под 5-9% на развитие бизнеса. Чем меньше бизнес – тем ниже ставка. Премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что дешевые кредиты будут побуждать украинцев становиться предпринимателями, а заробитчан – возвращаться домой и работать на себя. Размер кредита – до 1,5 млн гривен, срок – пять лет.

Выдают займы государственные банки, но вскоре присоединятся и коммерческие, где пока что кредитные ставки – 20-30% годовых. Банкам-участникам программы правительство компенсирует разницу, то есть частично заплатит проценты за украинцев, которые хотят стать бизнесменами. Тело кредита заемщик будет возвращать самостоятельно. А еще – должен сразу внести в бизнес от 20-30% собственных денег и, главное, залог – больший, чем сама ссуда.

"Если ваше имущество стоит один миллион гривен, то заем будет на меньшую сумму – например, 700 тысяч гривен", – объясняет финансовый аналитик Михаил Демкив.

Он считает, что банки не будут одалживать деньги пока не убедятся в платежеспособности клиента. Если бизнесмен прогорит, с залоговым имуществом ему придется распрощаться. Как и с вложенными деньгами. А денег понадобится немало. Для примера: ремонт помещения салона красоты обойдется минимум в 150 тысяч гривен, плюс понадобятся мебель, зеркала, фены, мойки, лампы для маникюра, косметика... А еще нужно выдать зарплату сотрудникам, оплатить аренду, если помещение не ваше, налоги, коммуналку. В сумме получится более полумиллиона гривен.

Как получить кредит

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Романович подсказывает: чтобы стать участником программы, в первую очередь нужно зарегистрироваться как физлицо-предприниматель (ФЛП, укр. – ФОП) или же как юридическое лицо, например, общество с ограниченной ответственностью. Если у претендента на кредит еще нет собственного работающего бизнеса, ему придется представить бизнес-план.

"Есть возможность получить средства, но вы должны защитить бизнес-план, показать где у вас точка безубыточности, как вы начнете возвращать эти средства", – рассказывает Романович и отмечает, что понадобится залог, например, квартира.

Если же залогового имущества не хватит, и банк засомневается в платежеспособности бизнесмена, чиновник советует обратиться за государственными гарантиями. Это дополнительная функция по требованию.

"Как дополнительный компонент этой программы предусмотрена кредитная гарантия, именно для того, чтобы покрыть риск недостаточной залога. Ее можно будет получить вместе с компенсацией", – объяснил Романович.

Экономист Алексей Кущ на перспективу раздачи дешевых кредитов неопытным предпринимателям смотрит без оптимизма. Говорит, банкиры словам не верят.

"В плане начала бизнеса это не сработает, потому что банк, чтобы принять решение о выдаче кредита, должен каким‑то образом оценить вашу платежеспособность, понять что это за бизнес, какие у него финансовые показатели, какие обороты... Нужно показать предпринимательскую историю, как ты работал на рынке", – считает Кущ.

/ Фото: Кабинет министров Украины

Эксперимент "Сегодня"

Новости "Сегодня" нашли человека, у которого уже есть небольшой бизнес и нет хватает оборудования, и вместе отправились за кредитом. Сергей Доротич семь лет занимается ремонтом окон и дверей. Он мечтает приобрести современное оборудование – станок за миллион гривен, но на это не хватает оборотных средств. Поэтому Сергей надеется на правительственную программу.

В банке сразу же говорят, что нужен аванс – 459 тысяч гривен от самого предпринимателя. Кроме этого взноса нужен залог. Менеджер банка отмечает, что можно заложить само оборудование, но только если оно сертифицировано и имеет все документы. Если нет, то залогом может стать дом, квартира, земельный участок или автомобиль не старше 12 лет.

"Любой станок, который захочет купить предприниматель... Вам нужно иметь 50% средств. Кроме того, чтобы получить 50% из банка, вы должны что-то заложить. Если бы у меня были эти ресурсы, наверняка бы не обращался в банк", – сетует Доротич.

Но есть и успешные примеры. Так, молодой винницкий бизнесмен недавно получил 1,5 млн гривен на закупку холодильных витрин и другого оборудования в продуктовый магазин.

"На пять лет под 7%. А если будут созданы еще два рабочих места, то это будет 5% годовых. Это чрезвычайно хорошие условия", – говорит предприниматель.

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В целом через банки чиновники планируют выделить 50 тысяч льготных кредитов в 2020 году. На это собираются потратить 2 млрд гривен. Но экономисты обеспокоены: вдруг в последующие годы денег не программу уже не найдут?

"Достаточно неприятный опыт таких программ по удешевлению ставок заключается в том, что никто не гарантирует, что через 2-3 года в бюджете и дальше будут те процентные скидки", – отмечает Пендзин.

Впрочем, глава профильного парламентского комитета Данил Гетьманцев уверяет, что средства вместе с представителями Кабмина отыщут обязательно. Да и и риска, что государство не рассчитается с банками, по его словам, нет. Более того, каждый год финансирование программы планируют увеличивать, за пять лет доведя до 30 млрд гривен.

Между прочим, за неделю заявки на получение кредитов под 5-9% уже подали более 20 тысяч украинцев. Тех, кому откажут, чиновники обещают отправить на бесплатное обучение – однодневные семинары, тренинги, или нескольконедельные бизнес-курсы.

Напомним, ранее правительство приняло постановление о запуске программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. В свою очередь глава Совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что бизнес заинтересовался новой кредитной программой.

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