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Для бизнеса в Украине изменили правила аренды на время карантина

14 апреля, 13:59

Ксения Капустинская

Верховная Рада внесла соответствующие изменения в государственный бюджет

Верховная Рада, которая приняла изменения в госбюджет на 2020 год(законопроект№ 3279-д), в частности изменила этим документом условия арендной платы. В законопроекте отмечается, что на время карантина "плата за пользование недвижимым имуществом подлежит уменьшению по требованию нанимателя", который ведет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества. Ранее в документе говорилось, что наниматель "может быть освобожден от платы за пользование имуществом".

При этом, арендатор теперь может рассчитывать на уменьшение платы в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности в полном объеме из-за введенных ограничений.

"В таком случае размер платы за пользование имуществом не может превышать совокупный (пропорционально арендуемой площади) объем расходов, который наниматель совершил или должен будет осуществить за соответствующий период для внесения платы за землю, уплату налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и оплаты стоимости коммунальных услуг", – говорится в документе.

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Эта норма не будет распространяться на предпринимателей, которые во время карантина вели деятельность и использовали арендное имущество. Также исключением стали договоры найма имущества, принадлежащего территориальной общине.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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бизнес кризис аренда госбюджет карантин предприниматели имущество бюджет-2020

Источник: Сегодня

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