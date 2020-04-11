Эксперт рассказал, какой запас прочности у экономики и что поможет выйти из кризиса

Предельный запас прочности украинской экономики в условиях пандемии и карантина не превышает шести месяцев, а для некоторых предприятий и отраслей исчисляется неделями. Такого мнения придерживается советник президента, член наблюдательного совета Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

"Что касается наших золотовалютных резервов и общей перспективы, наш запас прочности – это порядка шести месяцев. Это значит, что за время этого срока мы рискуем абсолютно обнулиться, обнулить все свои резервы", – заявил Устенко.

Он добавил, что темпы восстановления украинской экономики будут зависеть от общемировых трендов.

При этом Устенко полагает, что сельское хозяйство поможет сгладить последствия мирового кризиса для Украины.

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"Не стоит ожидать коллапса цен на сельскохозяйственную продукцию. И это то, что действительно может подтолкнуть нашу экономику к выходу из текущего кризиса. Мы производим достаточно много сельскохозяйственной продукции на экспорт. Продовольственная безопасность мира и обеспечения питания для земного шара является серьезным козырем", – отметил Устенко.

По его словам, экспорт сельхозпродукции в условиях восстановления после кризиса может иметь не только экономическое, но и политическое значение.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в прошлом году на рынки ЕС Украина поставила сельхозпродукции на 7,3 млрд евро.

А Государственная служба статистики подтвердила данные о рекордном урожае зерновых в Украине на уровне 75,08 млн тонн по итогам 2019 года.

Однако в 2020/2021 маркетинговом году страна может собрать урожай зерновых и масличных культурна уровне 92,6 млн тонн против 98,3 млн тонн в 2019/2020 году.

Из-за пандемии продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже объявила, что сбои в глобальных цепочках поставок продовольствиямогут начаться уже в апреле-мае.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что украинские фермеры столкнутся с валютными колебаниями и перспективой объявления чрезвычайного положения. Будет ли нам что есть осенью и как повлияет вирус на посевную – смотрите в сюжете:

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