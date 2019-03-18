Добыча без ущерба экологии: в Украине бурят скважины безамбарным методом

Когда добыча здесь завершится, буровую установку компания уберет, а землю вернет в первоначальный вид

Добыча без ущерба экологии: в Украине бурят скважины безамбарным методом 2019-03-18T22:10:00+02:00 Бизнес Когда добыча здесь завершится, буровую установку компания уберет, а землю вернет в первоначальный вид

В Украине бурят скважины безамбарным методом. Так компании, добывающие голубое топливо заботятся об экологии. Породу, которую поднимают на поверхность во время бурения, вывозят на специальные полигоны.

На Семиренковском месторождении в январе появилась новая площадка. Здесь пока ничего не добывают. Буровая установка сейчас прокладывает путь к залежам голубого топлива. Скважина разведочная.

Долото буровой установки опустилось на глубину более трех с половиной километра. Нужно пройти еще почти два. Именно долото словно сверло электродрели проходит сквозь породу и она поднимается на поверхность.

Грязь, похожая на пластилин и является выбуренной породой: смесь песка, известняка и глины, полученные в процессе бурения скважины.

Некоторые компании продолжают бурить по методам, которые использовали годами. То есть оставляют выбуренную породу рядом со скважиной.

"Она (порода, – Ред.) оставалась в амбарах, амбары гидроизолировались по окончании бурения. Часть компаний до сих пор использует такой метод, законодательство позволяет. Но ради экологии, к примеру, ДТЭК Нафтогаз тратит дополнительно десятки миллионов гривен и добирается до залежей безамбарным методом. Отходы буровики собирают, пропускают через центрифугу, и вывозят на специальные полигоны", – говорит Николай Сапега, суперайзер компании "Нафтогазомонтаж".

С этой новой скважины за два с половиной месяца бурения вывезли полторы тысячи тонн отходов. Еще тысячу буровики отгрузят, пока завершат работу. Как говорят в компании ДТЭК, дополнительные расходы на такой экологический метод бурения важны и оправданы.

"Наша компания уже три года применяет исключительно безамбарный метод бурения, что соответствует лучшим мировым экологическим стандартам. Это, несомненно, дорогостоящая операция и каждая скважина обходится нам дороже на 20 миллионов гривен", – говорит Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз.

Это инвестиции в защиту окружающей среды. Когда добыча здесь завершится, буровую установку компания уберет, а землю вернет в первоначальный вид. Будет выглядеть все так, будто здесь никогда не было буровой площадки.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз победил в первом открытом аукционе на нефтегазовую площадь.

Также мы писали, что инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Добыча без ущерба экологии: в Украине бурят скважины безамбарным методом". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.