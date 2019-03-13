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Инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов

Сегодня, 22:01

Сектор, который сейчас развивается в Украине интересует иностранных инвесторов

Инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины составляет 95 млрд долларов Экономика Сектор, который сейчас развивается в Украине интересует иностранных инвесторов

95 миллиардов долларов. Это инвестиционный потенциал энергетического рынка Украины. Деньги на развитие как традиционной энергетики, так и альтернативной вроде энергии солнце и ветра. "Сегодня" узнали, как Украина может привлечь иностранный капитал и какие условиям ждут доноры от нашего государства. Корреспондент Вера Свердлик выслушала мнения экспертов на конференции в Вашингтоне.

Энергетика – одна из ключевых отраслей экономики. Мировой тренд – так называемая зеленая генерация. Это киловатты полученные на солнечных и ветровых электростанциях. Сейчас наше государство имеет только 2% такой энергии в свой энергосистеме. Но к 2035 году стремится увеличить ее долю до 25 процентов. Сектор, который сейчас развивается в Украине интересует иностранных инвесторов. Об этом шла речь на встрече крупнейших мировых доноров в Вашингтоне.

"Нас интересует производство, обслуживание, инфраструктура, возобновляемые источники энергии. Наши недавние проекты связаны именно с энергетической программой. У нас есть проекты в секторе солнечной энергетики. И мы продолжаем работать в этом направлении", – уверяет председатель североамериканского представительства Европейского банка реконструкции и развития Мишель Смол.

Еще одно перспективное направление для инвестиций – добыча газа. Украина занимает второе место в Европе по разведанным запасам голубого топлива. Речь идет о более чем триллионе кубических метров. Такой объем – гарантия энергетической независимости нашего государства. Месторождения в перспективе дают возможность Украине даже стать экспортером. Решимости инвестировать в этот сектор иностранным донорам добавили газовые аукционы, которые Украина провела публично.

"Нас больше всего интересует добыча газа. Сейчас это наиболее понятный сектор для иностранных инвесторов. Украинская энергетическая отрасль интересна международным донорам. Я говорю и о ЕС, и о США. В последние годы мы плодотворно сотрудничаем с СКМ и с ДТЭК и планируем продолжить эту работу", – говорит президент американо-украинского бизнес-совета Морган Уильямс.

Деньги есть и их немало – уверяют международные партнеры. Готовы вкладывать их при понятных и четких правил сотрудничества. Ждут полноценную синхронизацию украинской энергетической системы с европейской. Украинские компании хотят работать совместно с иностранными. Потому что цели у бизнеса одинаковы.

 "Позиция и наша, и американских партнеров совпадает: для того, чтобы в Украине появились инвестиции, нужна и среда, которая благоприятствует этим инвестициям. Мы работаем с такими американскими компаниями, как GE и мы активно обсуждали наши будущие проекты, и как пример показывали американским инвесторам, что эти инвестиции могут быть успешными, если строится конструктивное и продуктивное сотрудничество между американскими и украинскими компаниями", – говорит гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Украина сейчас реформирует свою энергетическую отрасль. Новые методы работы могут привлечь иностранных инвесторов, говорят эксперты. Но для этого изменения должны быть быстрыми и неотвратимыми.

Ранее мы писали, что на Приморской электростанции заработали семь первых турбин. Когда ВЭС заработает на полную мощность, она сможет обеспечить электричеством 300 тысяч домохозяйств.

Напомним, компания ДТЭК уже привлекла 90 млн евро инвестиций для строительства Приморской ветроэлектростанции. Это была одна из крупнейших сделок по привлечению инвестиций в возобновляемую энергетику Украины за последние пять лет. Кредит был предоставлен консорциумом немецких банков (Bayerische Landesbank, Bremer Kreditbank Aktiengesellschaft, KfW IPEX-Bank GmbH и др.) с покрытием рисков экспортно-кредитным агентством (ЭКА) Euler Hermes.

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Тег энергетика, инвестиции, ДТЭК, альтернативная энергетика, энергетические проекты

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