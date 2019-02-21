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Две украинские компании вошли в ТОП самых инновационных в мире

Сегодня, 05:58

Grammarly заняла седьмое место из десяти в категории "Искусственный интеллект", а MacPaw — девятое в категории "Европа"

Фото: web-academy
Фото: web-academy.
Две украинские компании вошли в ТОП самых инновационных в мире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/de5/934/5c6de5934f5da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/de5/934/5c6de5934f5da.jpg Бизнес Grammarly заняла седьмое место из десяти в категории «Искусственный интеллект», а MacPaw — девятое в категории «Европа»

Украинские компании Grammarly и MacPaw (в рейтинге упоминается продукт компании — Setapp) попали в рейтинг самых инновационных компаний мира по версии журнала Fast Company, – передает AIN.UA

Grammarly и MacPaw попали в расширенную версию рейтинга, где компании разбиты по категориям. Grammarly заняла седьмое место из десяти в категории "Искусственный интеллект", а MacPaw — девятое в категории "Европа". Fast Company присудила награду первой за "предположение, как мы можем улучшить наше письмо", а второй — за создание "Netflix для приложений на Mac". 

Grammarly — сервис, который избавляет текст пользователей от ошибок и неточностей. Setapp от MacPaw — сервис, который предоставляет владельцу Mac доступ к больше сотне приложений за $10 в месяц. 

Лидерами рейтинга топ-50 самых инновационных компаний стали Meituan Dianping, Grab, и НБА. 

Ранее мы писали, что Украина вошла в ТОП-3 стран региона по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта. Согласно отчету, в Украине насчитывается 57 компаний, которые работают в сфере ИИ.

Также напомним, что Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей. Такая статистика говорит о востребованности новейших платежных технологий и быстрой обучаемости украинцев.

Кроме того, были названы лучшие украинские города в рейтинге качества жизни. Среди 227 лучших городов мира оказались пять украинских:

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