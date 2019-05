Экс-жена главы Amazon отдаст на благотворительность 18 млрд долларов

Маккензи обязалась отдать половину своего состояния

Джефф Безос. Фото: Getty Images.

Бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса Маккензи подписала "Клятву дарения" — таким образом она обязалась отдать половину своего состояния, которое оценивается в около $37 млрд, на благотворительность. Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на Forbes.

"Клятва дарения" — благотворительная кампания, основанная миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. В ее рамках участники передают как минимум половину своего состояния на филантропию. За время действия инициативы "Клятву дарения" подписали больше 200 человек.

"Есть много ресурсов, которые каждый из нас может достать из своего сейфа и поделиться с окружающими. Это время, внимание, знание, терпение, креативность, талант, усилие, юмор, сострадание. В дополнение ко всем активам, которые я приобрела за жизнь, у меня есть несоразмерное количество денег, которое я могу разделить с другими", – заявила Маккензи.

В апреле 2019 года Джефф и Маккензи Безос развелись. В результате Маккензи получила 4% в компании Amazon. Сейчас ее доля стоит около $35,7 млрд.

Ранее сообщалось, что по данным агентства Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до 115 млрд долларов и в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой достигла триллиона долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Кроме того, чета Безосов владела роскошной недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью 12,9 млн долларов в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Ранее глава Amazon Джефф Безос обвинил известный таблоид в шантаже из-за интимных фото. По словам предпринимателя, он распорядился провести частное расследование.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 55 и 48 лет, прожили в браке четверть века. Они познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D.E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ритейлер. У пары четверо детей.

Новой партнершей Безоса стала 49-летняя Лорен Санчес, снимавшаяся в фильмах "Бойцовский клуб", "Послезавтра", "Мы купили зоопарк". Однако в США она более известна в амплуа ведущей танцевального телеконкурса So You Think You Can Dance.

Ранее мы писали, что самый богатый человек мира за два дня обеднел на 19 миллиардов долларов. Прошлый максимум по скорости утраты состояния установил глава Facebook Марк Цукерберг.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-жена главы Amazon отдаст на благотворительность 18 млрд долларов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"