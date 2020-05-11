Эксперты объяснили, какое жилье будет пользоваться спросом после карантина

До половины всех купленных квартир – это будут инвестиции для сохранения средств

В Украине два месяца продолжается карантин, связанный с пандемией коронавируса. И хотя экономика и бизнес получили серьезный удар, сложившаяся ситуация почти не повлияла на рынок недвижимости. Какое жилье будет пользоваться спросом после карантина – об этом идет речь в авторской статье на сайте Сегодня".

Александр Изаров, руководитель проекта Rusaniv Residence, прогнозирует, что после карантина спрос будет концентрироваться на объектах новых форматов, а также на однокомнатных квартирах.

"Ожидается, что более 70% всех продаж придется на однокомнатные квартиры площадью до 50 м2. Локация: на сегодняшний день главными условиями удачной локации стоит считать хорошее транспортное сообщение и возможность за минимальный отрезок времени добраться в центр города. Также наличие уже созданной инфраструктуры в месте застройки и, конечно же, рекреационные возможности: ЖК вблизи парков, реки, озер, леса будут наиболее востребованы у покупателей", – говорит Изаров.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza, добавляет, что после окончания карантина в течение месяца будем наблюдать постепенное увеличение продаж.

"Предположительно, до 50% всех купленных квартир – это будут инвестиционные сделки именно с целью сохранить средства. То есть особое внимание покупателя будет приковано к объектам новых форматов на начальных стадиях строительства, когда стартовая цена наиболее приемлема и сулит покупателю доход до 25% в год. Если говорить о том, что именно будет покупаться, то, прежде всего, это однокомнатные квартиры площадью 35-46 м2. Именно однокомнатные квартиры являются наиболее востребованным товаром", – отмечает Саакян.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, чтов Украине рухнул спрос на квартиры.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Украинцы откладывают покупку квартир из-за кризиса: будет ли бум после карантина".

Также напомним, что с рынка недвижимости должны уйти фирмы-прокладки, зарабатывавшие на посредничестве при продаже жилья:

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