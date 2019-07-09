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Еще одну форму бизнеса в Украине разрешили регистрировать онлайн

9 июля, 12:45

Также Минюст позволил вносить изменения в уставы через интернет-сервис

Фото: Getty Images

Зарегистрировать ФЛП в Украине уже давно можно, даже не выходя из дома. Теперь также запущена услуга по онлайн-регистрации компаний с организационной формой обществ с ограниченной ответственностью (ООО, укр. – ТОВ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Так, зарегистрировать ООО на базе модельного устава (то есть устава утвержденной правительством формы) можно в электронном сервисе "Онлайн дом юстиции".

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Кроме регистрации онлайн, разрешили вносить изменения в уставы ООО, в частности по изменению уставных документов, избранию модели управления, наименования, видов деятельности, порядку выплаты дивидендов, увеличению размера уставного капитала и др. Ранее для проведения таких действий необходимо было обращаться в регистрирующие органы.

Напомним, в 2018 году в Украине приняли в закон закон "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который дает право многим акционерным обществам (АО) вернуться в форму общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Также юрист объяснял новостям "Сегодня", что выгоднее – ООО или ФЛП, и как выбрать организационно-правовую форму для своего предприятия.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса:


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Тег бизнес, регистрация, предприниматели, Минюст, онлайн, предприятия, услуга, ООО

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