Facebook хочет контролировать банковские счета пользователей

Компания собирается получить доступ к покупкам, транзакциям и остаткам по счетам своих пользователей

Социальная сеть Facebook попросила у крупных американских банков доступ к личным финансовым данным их клиентов, чтобы иметь возможность разрабатывать подходящие им сервисы, пишет The Wall Street Journal.

Конфиденциальная информация нужна компании для создания торговой платформы, пишет издание. Facebook собирается получить доступ к покупкам, транзакциям и остаткам по счетам своих пользователей.

По словам собеседников газеты, за последний год соцсеть обращалась к таким банкам, как JPMorgan Chase, Wells Fargo и U.S.Bancorp. Один из вариантов сотрудничества — отображение остатка по счету в приложении Messenger.

Некоторые банки отказались предоставлять компании запрашиваемые данные, сославшись на их конфиденциальность. При этом Facebook гарантировал кредитным организациям, что не станет передавать информацию третьим лицам или использовать ее для показа рекламы.

При этом банки не заинтересованы в сотрудничестве с Facebook еще по одной причине. Несмотря на то что они ищут выход на новых клиентов, которыми могли бы стать пользователи соцсети, они надеются удерживать их в собственных платежных сервисах.

Накануне в работе Facebook произошел сбой, проблему ощутили и в Украине.

Ранее Facebook запатентовал систему, которая сможет удаленно активировать микрофон в мобильном телефоне. Это нужно для того, чтобы подслушать, что люди смотрят по телевизору. Согласно патентной заявке, система будет реагировать на встроенные в телешоу и рекламные ролики сигналы, которые не слышны для людей. Когда такой сигнал прозвучит из телевизора, система автоматически включает микрофон на смартфоне или планшете, чтобы записать звук и зафиксировать, как долго люди смотрят шоу или рекламу. Записи затем будут сопоставлены с базой данных, чтобы Facebook мог определить, что именно смотрели пользователи.

Кроме того, напомним, что в Конгрессе США узнали, какие данные собирает Facebook.

Также мы писали, что доступ в Facebook может стать платным.