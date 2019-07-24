Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов

Американские власти хотят выяснить, как корпорации добились нынешнего влияния

Фото: AFP

Министерство юстиции США начинает проверки ведущих американских интернет-компаний. Инициатором проверок является антимонопольный департамент министерства. Reuters сообщает, что среди компаний, по которым будут проводиться проверки, – запускающий криптовалюту Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple. Впрочем, официально названия компаний не упоминаются, уточняет Deutsche Welle.

Проверять будут, в частности, "каким образом онлайн-платформы, лидирующих на рынке, достигли своего влияния и причастны ли они к практикам, снижающим конкуренцию, притесняют ли инновации или иным образом вредят потребителям".

Акции американских интернет-гигантов просели в цене после появления этих новостей.

В июне в СМИ уже появлялась информация, что интернет-концерны собирается проверить Конгресс США. Речь шла о намерении изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

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Google контролирует 94% поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети Facebook зарегистрировано 2,7 млрд пользователей. В первом квартале-2019 количество ежемесячных активных пользователей Facebook выросло на около 60 млн, достигнув 2,38 млрд. Ежедневно 1,56 млрд пользователей были в соцсети онлайн. В предыдущем квартале количество ежедневных пользователей было меньше – 1,52 млрд.

Если же принять во внимание все предложения Facebook, то число активных пользователей составило 2,7 млрд, из которых 2,1 млрд были активными каждый день. Кроме платформы социальной сети Facebook, компании принадлежит также и фотоплатформа Instagram и чат-службы WhatsApp и Facebook Messenger, в последней из которых 18 июля произошел серьезный сбой.

При этом социальная сеть регулярно попадает в скандалы на фоне безопасности данных пользователей:

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