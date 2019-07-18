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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook Messenger

18 июля, 03:07

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Болгарии, Сербии, Греции и Албании

Краткий вывод экспертов – о вас знают все
Краткий вывод экспертов – о вас знают все. Фото: Unsplash

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook Messenger

Проблемы в работе приложения Facebook Messenger наблюдаются в ночь на четверг в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Болгарии, Сербии, Греции и Албании. С проблемами также столкнулись в Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Грузии, Бразилии и Австралии.

По данным сервиса, большая часть пользователей жалуется на проблемы с подключением к серверу (порядка 56%), около 22% не могут получать сообщения, 21% не может войти в приложение.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег Facebook, проблемы, сбой, пользователи, Facebook Messenger

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Источник:

ТАСС

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