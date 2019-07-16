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Криптовалюту Facebook проверят власти США

16 июля, 08:12

СМИ узнали, что SEC займется проектом Libra уже сегодня

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает структуру проекта цифровой валюты Libra и намерена определить, обладает ли она признаками торгуемого на бирже фонда (ETF). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Если SEC признает Libra в качестве ETF, Facebook будет вынужден получить разрешение ведомства на запуск проекта. Как отмечает издание, представители Facebook уже связывались с Комиссией, а также рядом других организаций, включая Федеральную Резервную Систему США (ФРС).

Ожидается, что вопрос регулирования Libra будет поднят сегодня, 16 июля, когда глава блокчейн-подразделения Facebook Дэвид Маркус выступит перед Сенатом США.

"Похоже, что они [Facebook] не до конца продумали всю механику или регуляторные сложности, связанные с притоком денег от пользователей. По крайней мере, остаются вопросы вроде тех, которые сейчас пытается понять SEC", — сказал Иона Крейн, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства финансов США, в настоящий момент консультирующих финтех-компании по вопросам регулирования.

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Ранее на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что проект Libra не может быть запущена, пока Facebook сеть не даст ответы на "беспокоящие всех вопросы". Среди таких вопросов он перечислил приватность пользователей, возможное отмывание денег, защиту потребителей и общую финансовую стабильность.

Напомним, по данным американских СМИ, партнеры Facebook уже засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

А исследователи Diar также отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной.

Кроме того, специалисты напоминают о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте.

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Тег Facebook, ФРС, криптовалюты, SEC, Libra

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