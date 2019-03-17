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Facebook удалил миллионы видео расстрела в Новой Зеландии

Сегодня, 21:44

Записи "чистят" из уважения к людям, потерявших близких при теракте

Фото: Pixabay
Facebook удалил миллионы видео расстрела в Новой Зеландии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac5/569/5c8ac5569f511.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac5/569/5c8ac5569f511.jpg Другие страны Записи "чистят" из уважения к людям, потерявших близких при теракте

Социальная сеть Facebook удалила более 1,5 млн видеозаписей стрельбы в Новой Зеландии, сообщила 17 марта пресс-служба Facebook в Twitter.

"За первые 24 часа мы сняли с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке", – сказано в сообщении.

Официальный представитель Facebook Мия Гарлик добавила, что в соцсети будут работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент.

Также в Facebook выразили соболезнования родственникам и близким погибших в Новой Зеландии.

Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.

Как уже сообщалось, жертвами теракта стали около полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.

Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.

 

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Тег видео, стрельба, facebook, новая зеландия, мечеть, соцсеть

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