Facebook удалил миллионы видео расстрела в Новой Зеландии
Записи "чистят" из уважения к людям, потерявших близких при теракте
Социальная сеть Facebook удалила более 1,5 млн видеозаписей стрельбы в Новой Зеландии, сообщила 17 марта пресс-служба Facebook в Twitter.
"За первые 24 часа мы сняли с публикации 1,5 миллиона видео атаки, из которых более 1,2 миллиона были заблокированы при загрузке", – сказано в сообщении.
Официальный представитель Facebook Мия Гарлик добавила, что в соцсети будут работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент.
Также в Facebook выразили соболезнования родственникам и близким погибших в Новой Зеландии.
Напомним, после дневной молитвы 15 марта группа вооруженных людей ворвалась в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроила стрельбу.
Как уже сообщалось, жертвами теракта стали около полусотни человек и еще десятки потерпевших были доставлены в больницы.
Кроме того, мы писали, что в связи с инцидентом были задержаны трое человек. Комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш заявил, что одному из задержанных, 28-летнему парню, уже предъявили обвинения в убийстве, и в скором будущем он предстанет перед судом.
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