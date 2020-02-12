Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

Фриланс покоряет украинцев: где работают и сколько получают

12 февраля, 11:40

Большинство фрилансеров и в Украине, и в мире - мужчины младше 35 лет

/ Фото: Pixabay

Украина уже попала в ТОП-5 стран по росту рынка фриланса и тенденция сохраняется. При этом в нашей стране, как и по всему миру, "свободными работниками" чаще всего становятся молодые люди – от 25 до 34 лет. Имеет место и неравенство в оплате труда – как возрастное, так и гендерное. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного платежной платформой Payoneer.

"Миллениалы и поколение-Z – наибольшая часть рабочей силы как на международном рынке фриланса, так и в Украине. Это наиболее активная и осведомленная в современных технологиях часть населения. При этом украинские фрилансеры в среднем более образованы: 84% имеют высшее образование, в то время как глобально этот показатель составляет 79%", - говорится в результатах исследования.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Наиболее популярные области деятельности украинских фрилансеров:

  • графический и веб-дизайн;
  • программирование;
  • IT;
  • создание мультимедиа;
  • маркетинг;
  • копирайтинг.

В этих индустриях работает 79% фрилансеров.

Реклама

Зарплаты на фрилансе

Средние суммы, которые получают украинские фрилансеры в месяц, сильно зависят от сферы деятельности. Больше всех платят программистам – более 2000 долларов в месяц (почти 50 тыс. гривен по курсу НБУ на 12 февраля). А меньше всего финансистам, продажникам и тем, кто занимается поддержкой клиентов – 650 долларов в месяц (около 16 тыс. гривен).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

В тренде
Дешевые кредиты в Украине: что нужно для получения

"Средние почасовые ставки в некоторых индустриях значительно отстают от мировых. Это, прежде всего, создание мультимедиа, переводы, управление проектами, поддержка клиентов, продажи и финансы. В то же время в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше и много украинских фрилансеров стремятся заработать при помощи своих технических компетенций", – отмечают аналитики.

Читайте также: Эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться фрилансеры

Что касается неравенства, то Украина по этому критерию проигрывает общемировым тенденциям. Так, украинские женщины получают 74% средней почасовой ставки мужчин, в то время как в мире этот разрыв меньше – 84%.Еще более сложной является ситуация с возрастным неравенством на рынке фриланса. И в Украине, и в мире, фрилансеры старше 45 лет составляют меньше 10% в общем количестве. Но, если глобально рейты фрилансеров растут с опытом, в Украине фрилансеры старшего и пожилого возраста получают значительно меньше.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

"В целом, тенденции украинского рынка совпадают с мировыми: большая часть фрилансеров младше 35 лет, мужчин-фрилансеров значительно больше, чем женщин, и уровень удовлетворенности работой тесно связан с уровнем годового дохода. Фриланс предоставляет привлекательные возможности для украинских соискателей, и почасовые ставки в технических нишах находятся на уровне со средними глобальными показателями", - резюмировали авторы исследования.

Стоит помнить, что фриланс – это, с одной стороны, свобода и независимость, а с другой стороны – огромные риски того, что исполнителю не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться услугами, а после никак это не оплатит, привлечь его к ответственности будет сложно. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки.

Кроме того, сайт "Сегодня" ранее разобрался, за что в Украине могут оштрафовать фрилансера и что нужно знать, чтобы этого не произошло.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

финансы НБУ Украина фрилансеры фриланс

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшества
Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшестваТранспорт
В Украине открыли
В Украине открыли "ясли" для инвесторов: что думает бизнес о "нянях" из КабминаБизнес
В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилось
В Украине вступил в силу закон об уменьшении штрафов для работодателей: что изменилосьБизнес
Коронавирус уже ударил по украинскому бизнесу: названы проблемы
Коронавирус уже ударил по украинскому бизнесу: названы проблемыБизнес
Работодатели-аферисты обманывают опытных работников, сажая их на продажи: как работает схема
Работодатели-аферисты обманывают опытных работников, сажая их на продажи: как работает схемаБизнес
В Украине хотят ввести новую группу ФЛП: законопроект уже в Раде
В Украине хотят ввести новую группу ФЛП: законопроект уже в РадеБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...