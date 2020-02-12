Фриланс покоряет украинцев: где работают и сколько получают

Большинство фрилансеров и в Украине, и в мире - мужчины младше 35 лет

/ Фото: Pixabay

Украина уже попала в ТОП-5 стран по росту рынка фриланса и тенденция сохраняется. При этом в нашей стране, как и по всему миру, "свободными работниками" чаще всего становятся молодые люди – от 25 до 34 лет. Имеет место и неравенство в оплате труда – как возрастное, так и гендерное. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного платежной платформой Payoneer.

"Миллениалы и поколение-Z – наибольшая часть рабочей силы как на международном рынке фриланса, так и в Украине. Это наиболее активная и осведомленная в современных технологиях часть населения. При этом украинские фрилансеры в среднем более образованы: 84% имеют высшее образование, в то время как глобально этот показатель составляет 79%", - говорится в результатах исследования.

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Наиболее популярные области деятельности украинских фрилансеров:

графический и веб-дизайн;

программирование;

IT;

создание мультимедиа;

маркетинг;

копирайтинг.

В этих индустриях работает 79% фрилансеров.

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Зарплаты на фрилансе

Средние суммы, которые получают украинские фрилансеры в месяц, сильно зависят от сферы деятельности. Больше всех платят программистам – более 2000 долларов в месяц (почти 50 тыс. гривен по курсу НБУ на 12 февраля). А меньше всего финансистам, продажникам и тем, кто занимается поддержкой клиентов – 650 долларов в месяц (около 16 тыс. гривен).

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"Средние почасовые ставки в некоторых индустриях значительно отстают от мировых. Это, прежде всего, создание мультимедиа, переводы, управление проектами, поддержка клиентов, продажи и финансы. В то же время в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше и много украинских фрилансеров стремятся заработать при помощи своих технических компетенций", – отмечают аналитики.

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Что касается неравенства, то Украина по этому критерию проигрывает общемировым тенденциям. Так, украинские женщины получают 74% средней почасовой ставки мужчин, в то время как в мире этот разрыв меньше – 84%.Еще более сложной является ситуация с возрастным неравенством на рынке фриланса. И в Украине, и в мире, фрилансеры старше 45 лет составляют меньше 10% в общем количестве. Но, если глобально рейты фрилансеров растут с опытом, в Украине фрилансеры старшего и пожилого возраста получают значительно меньше.

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"В целом, тенденции украинского рынка совпадают с мировыми: большая часть фрилансеров младше 35 лет, мужчин-фрилансеров значительно больше, чем женщин, и уровень удовлетворенности работой тесно связан с уровнем годового дохода. Фриланс предоставляет привлекательные возможности для украинских соискателей, и почасовые ставки в технических нишах находятся на уровне со средними глобальными показателями", - резюмировали авторы исследования.

Стоит помнить, что фриланс – это, с одной стороны, свобода и независимость, а с другой стороны – огромные риски того, что исполнителю не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться услугами, а после никак это не оплатит, привлечь его к ответственности будет сложно. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки.

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