Гончарук встретился с президентом Финляндии: о чем говорили

По словам премьера, молодой Кабмин работает на долгосрочную перспективу

Президент Финляндии Саули Ниинисте (слева) и премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пригласил предпринимателей Финляндии инвестировать в украинские проекты. Об этом он заявил на встрече с финским президентом Саули Ниинисте, который перед приездом в Киев провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает правительственный портал, стороны обсудили инвестиционный климат в Украине, а также обмен опытом между Киевом и Хельсинки в проведении реформ, в частности в сфере образования.

"Украина имеет одновременно много сложных задач, в частности, относительно улучшения инвестиционного климата. Мы обновили инструменты государственно-частного партнерства, поскольку заинтересованы в привлечении инвестиций в крупные инфраструктурные проекты. Приглашаем бизнес Финляндии присоединяться", – подчеркнул Гончарук.

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Украинский премьер и финский президент обсудили также важность развития международных транспортных маршрутов, в том числе речной и портовой логистики и инфраструктуры.

"Наше молодое правительство работает на долгосрочную перспективу, где приоритетами являются благоприятный бизнес-климат, качественная инфраструктура, энергетическая эффективность и образование. Мы стремимся создать такое будущее, где граждане будут счастливы", – заключил он.

Новости "Сегодня" писали, что накануне с Ниинисте встретился президент Владимир Зеленский.

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