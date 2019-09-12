Зеленский начал встречу с президентом Финляндии: опубликовано видео

Финский лидер прибыл в Киев с официальным визитом и был принят в Мариинском дворце

/ Фото: AFP

Глава государства Владимир Зеленский встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте и проводит с ним переговоры, сообщает пресс-служба Офиса украинского президента.

Ниинисте пребывает в Украине с официальным визитом. Официальная церемония встречи президентов прошла в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндии и Украины.

Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем.

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После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинисте в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов. Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

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Саули Ниинисте. Фото: AFP

Как сообщали новости "Сегодня", 13 сентября к Зеленскому приедет еще один президент. Лидер Эстонской республики Кирсти Кальюлайд приедет в Киев с официальным визитом. Выход президентов Украины и Эстонии к представителям СМИ запланирован на 17:20.

Напомним, первый и пока единственный раз президент Украины общался с Керсти Кальюлайд в мае, после своей инаугурации. Тогда он отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

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