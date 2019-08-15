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H&M открывает третий магазин в Украине: названа дата и место

Сегодня, 14:51

Торговая площадка будет представлена в новой концепции интерьера

/ Фото: Getty Images

Шведский бренд одежды H&M, который выше на украинский рынок в 2018 году, 12 сентября 2019 года откроет магазин в ТРЦ River Mall в Дарницком районе Киева. Это будет третьей торговой площадкой бренда в Украине, сообщает пресс-служба H&M.

Двухэтажный магазин будет представлен в новой концепции интерьера и будет иметь площадь 2900 квадратных метров, уточнили , эксклюзивный брокер ТРЦ, компания Colliers International. По ее данным, в новом магазине впервые в Украине будет представлена ​​мужская линия H&M Sport.

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Первый магазин H&M в Украине открылся 18 августа 2018 года в ТРЦ Lavina Mall. Площадь магазина составила также 2900 квадратных метров. Второй магазин бренда открылся в октябре 2018 года в ТРЦ Sky Mall. На открытии первого магазина наблюдались огромные очереди, люди занимали места с ночи:

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Уильям Тейлор. Фото: посольства США

В июле 2017 года компания H&M официально объявила о планах выйти на украинский рынок. До этого сообщалось, что H&M заинтересовался украинским рынком, но компания не подтверждала эту информацию. Как отмечали эксперты, в случае H&M в Украине широко представлены его конкуренты аналогичного ценового сегмента, что свидетельствует о наличии спроса и реалистичности успешной работы в стране.

Это была уже вторая попытка бренда начать работу в Украине – первая состоялась в 2014 году, когда H&M заключила договор с ТЦ Respublika. Тогда сделку заморозили еще на этапе согласования документов.

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Источник: Сегодня

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